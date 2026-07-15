Nem stimmelnek Kapitány István számai, az üzemanyagárak kapcsán is átverte a magyarokat a Tisza Párt + videó

Később, kormányalakítását követően a Tisza-párt először átnevezte hatósági árazásra a védett árakat, és az a benzinkút tulajdonos, aki a kiírást nem módosította, pénzbüntetéssel nézett szembe. Majd szintén a kormánypárt kezdeményezésére, júniusban megszavazta a parlament a hatósági árak kivezetését, ami június 27-i hatállyal szűnt meg. A módosítás indoklása szerint elcsendesedett annyira a közel-keleti fegyveres feszültség, átjárhatóvá vált annyira a Hormuzi-szoros, illetve igazodott az új helyzethez az üzemanyagpiac, hogy szükségtelenné vált az ársapka.

Noha egy hónappal ezelőtt még valóban alátámaszható volt a kormány lépése az aktuális piaci folyamatokat tekintve, és az átlagárak egészen mostanáig a korábbi védett szint alatt maradtak, már akkor is látni lehetett, hogy a geopolitikai helyzet korántsem olyan stabil, hogy a politikai lépés ne bicsakolna meg rajta.

A kiskereskedelmi árak valóban alacsonyabbak voltak a hatósági szinteknél, csakhogy közben ismét kiéleződött az iráni konfliktus, a Hormuzi-szoros szinte folyamatos tűz alatt van, Oroszország pedig július végéig biztosan nem exportál gázolajat, tekintettel saját finomítóinak háború okozta kiesésére. A védett árak kivezetése óta a keddi, július 14-i bejelentés az ötödik, amely áremelésről szól – csökkentés pedig nem történt.

Jól jönne most az árkorlát

A hatósági árak kivezetése helyett a Fidesz-frakció azt javasolta, hogy azokat biztonsági árplafonként tartsa meg a kormány, tekintettel a bizonytalan geopolitikai helyzetre. A Tisza ellenben azzal érvelt, hogy a jogszabály módosítása tartalmazza a területért felelős miniszter Kapitány István intézkedési jogát. Vagyis azt, hogy szükség esetén rendeleti úton szabhassa meg a legmagasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakat. Kérdés, hogy megalapozottnak tartja-e most a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vezetője a beavatkozást, netár kivár még egy kicsit. Ha lép is ez ügyben Kapitány István, szem előtt kell tartania, hogy a dokumentumból kikerült a magyar rendszámú járművekre vonatkozó kitétel. Ez azt jelenti, hogy ha nálunk alacsonyabbak az üzemanyagárak, megindulhat a régiós benzinturizmus, melynek következtében a nem kívánt mértékben csappanhatnak meg a készletek.