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Nem stimmelnek Kapitány István számai, az üzemanyagárak kapcsán is átverte a magyarokat a Tisza Párt + videó

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A védett ár kivezetése óta a környező országokhoz képest is drágává vált tankolni a magyar benzinkutakon. Mindeközben Magyar Péter 2026 márciusában még a 480 forintos benzinár visszavezetésével kampányolt.

Gábor Márton
2026. 07. 15. 10:57
Fotó: Vémi Zoltán
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Talán ennél is lényegesebb a gáztárolókat érintő adat. Az 53 százalékos töltöttség ugyanis az elmúlt évek legalacsonyabb szintje, hiszen

  • 2023-ban 70,
  • 2024-ben 80,
  • 2025-ben pedig 55 százalékon álltunk ilyenkor.

Megjegyzendő, hogy az 53 százalékos júliusi töltöttség önmagában még nem veszélyezteti a téli ellátást, de az elmúlt évekhez képest kisebb mozgásteret hagy arra az esetre, ha ősszel vagy télen újabb ellátási vagy árpiaci sokk érné Európát. 

A biztonsági készletek visszatöltése kapcsán Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője hazugságnak nevezte Kapitány István kijelentéseit. Kiemelte, Kapitány István kijelentése nem igaz. 

Negyvenegy napra van elég kőolaj, huszonnégy napra van elegendő gázolaj, tizennégy napra van elég benzin. A politika csak a tények egy részét kommunikálja  közönség felé, a másik részét pedig elhallgatja

 – jelentette ki a szakértő. Hozzátette, nagyjából 200 ezer tonna hiány van a stratégiai készletekben, ebből 120 ezer tonna gázolaj, és 80 ezer tonna benzin. 

Ha a jelenlegi kiskereskedelmi átlagárakat nézzük, akkor mindez azt jelenti, hogy szerdától már jócskán átlépheti a korábbi védett árszinteket az új árazás a legtöbb kúton. A töltőállomások mai átlagos árazását tekintve ugyanis szerdán 

  • egy liter 95-ös benzint 586,6 forintért,
  • egy liter gázolajat pedig 608,5 forintért vásárolhatunk.

Persze akad olyan töltőállomás is, ahol már most keményebb összegeket kérnek el az üzemanyagért: az adatbázis szerint előfordul 648, illetve 675 forintos árszabás is.

Egy hónapot sem éltek meg az alacsony árak

A védett árakat még márciusban vezette be az Orbán-kormány, reagálva a feszült olajpiaci helyzetre, amit elsősorban az akkor kirobbanó iráni háború okozott. Ugyan a kiskereskedelmi szereplők árszabásának hatósági korlátozása mindig kényes kérdés, a tarifákat úgy határozták meg, hogy az olajcégeket se sodorják lehetetlen helyzetbe, de az autósok és a mezőgazdasági vállalkozók se találkozzanak az egekbe szökő árakkal. Így lett a védett literenkénti ár a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára a 95-ös benzinnél legfeljebb 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint. Emlékezetes: az akkor zajló országgyűlési választási kampány közepén Magyar Péter országjárása során több alkalommal követelte a literenkénti 480 forintos ár bevezetését mindkét üzemanyagfajtára.

Később, kormányalakítását követően a Tisza-párt először átnevezte hatósági árazásra a védett árakat, és az a benzinkút tulajdonos, aki a kiírást nem módosította, pénzbüntetéssel nézett szembe. Majd szintén a kormánypárt kezdeményezésére, júniusban megszavazta a parlament a hatósági árak kivezetését, ami június 27-i hatállyal szűnt meg. A módosítás indoklása szerint elcsendesedett annyira a közel-keleti fegyveres feszültség, átjárhatóvá vált annyira a Hormuzi-szoros, illetve igazodott az új helyzethez az üzemanyagpiac, hogy szükségtelenné vált az ársapka. 

Noha egy hónappal ezelőtt még valóban alátámaszható volt a kormány lépése az aktuális piaci folyamatokat tekintve, és az átlagárak egészen mostanáig a korábbi védett szint alatt maradtak, már akkor is látni lehetett, hogy a geopolitikai helyzet korántsem olyan stabil, hogy a politikai lépés ne bicsakolna meg rajta.

A kiskereskedelmi árak valóban alacsonyabbak voltak a hatósági szinteknél, csakhogy közben ismét kiéleződött az iráni konfliktus, a Hormuzi-szoros szinte folyamatos tűz alatt van, Oroszország pedig július végéig biztosan nem exportál gázolajat, tekintettel saját finomítóinak háború okozta kiesésére. A védett árak kivezetése óta a keddi, július 14-i bejelentés az ötödik, amely áremelésről szól – csökkentés pedig nem történt.

 

Jól jönne most az árkorlát

A hatósági árak kivezetése helyett a Fidesz-frakció azt javasolta, hogy azokat biztonsági árplafonként tartsa meg a kormány, tekintettel a bizonytalan geopolitikai helyzetre. A Tisza ellenben azzal érvelt, hogy a jogszabály módosítása tartalmazza a területért felelős miniszter Kapitány István intézkedési jogát. Vagyis azt, hogy szükség esetén rendeleti úton szabhassa meg a legmagasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakat. Kérdés, hogy megalapozottnak tartja-e most a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vezetője a beavatkozást, netár kivár még egy kicsit. Ha lép is ez ügyben Kapitány István, szem előtt kell tartania, hogy a dokumentumból kikerült a magyar rendszámú járművekre vonatkozó kitétel. Ez azt jelenti, hogy ha nálunk alacsonyabbak az üzemanyagárak, megindulhat a régiós benzinturizmus, melynek következtében a nem kívánt mértékben csappanhatnak meg a készletek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vémi Zoltán)

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