Kapitány sikerjelentéséből kimaradt az apróbetűs rész

Hortay Olivér írt arról is, hogy az európai tőzsdei gázárak jelentősen megugrottak, részben éppen a tárolók alacsony töltöttsége miatt. Zárásként úgy fogalmazott: az, hogy Magyarországot mennyire felkészülten érik majd a következő időszak eseményei (a Hormuzi-szoros esetleges lezárása, az augusztusban megugró gázolajigények, a szűkülő európai gázkínálat), legalább annyira múlik a következő hetek döntésein, mint a korábbiakon. Leszögezte egyúttal, hogy hazánkat egyelőre nem fenyegetik ellátási problémák, de árproblémák igen, ezért a sikerjelentés szerinte korai, sok teendő van még hátra.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára a kialakult üzemanyagpiaci helyzetet úgy értékelte lapunknak a minap: arra számít, hogy a dízel a nyári időszakban drágább lesz a benzinnél. Szerinte az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások miatt kieső export hatásai ha nem is közvetlenül, de a régiónk piacát is érintik a közeljövőben. Hozzátette: a normál, piaci készletekkel, valamint a hazai és importforrással a benzin- és a gázolajellátás is biztosítható a következő időszakban.

Korábbi cikkünkben írtunk Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkárának egy képviselői kérdésre adott írásbeli válaszáról is. Ebben azt írta, hogy április óta zajlik a biztonsági készletek visszatöltése, amelyből az Iráni háború miatt kialakult üzemanyaghiány miatt kellett kivenni. Porcher szerint kedvező árú energiahordozó került a tárolókba – igaz, a behozott enegiahordozó forrásösszetételéről nem írt.