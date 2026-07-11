Kapitány IstvánkészletHortay Olivérüzemanyagföldgáz

Kapitány sikerjelentéséből kimaradt az apróbetűs rész

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A miniszter fontos előrelépésről számolt be, a részletes adatok ugyanakkor több kockázatra is figyelmeztetnek.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 11. 15:51
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)
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Talán ennél is lényegesebb a gáztárolókat érintő adat. Az 53 százalékos töltöttség ugyanis az elmúlt évek legalacsonyabb szintje, hiszen

  • 2023-ban 70,
  • 2024-ben 80,
  • 2025-ben pedig 55 százalékon álltunk ilyenkor.

Megjegyzendő, hogy az 53 százalékos júliusi töltöttség önmagában még nem veszélyezteti a téli ellátást, de az elmúlt évekhez képest kisebb mozgásteret hagy arra az esetre, ha ősszel vagy télen újabb ellátási vagy árpiaci sokk érné Európát. 

Hortay Olivér írt arról is, hogy az európai tőzsdei gázárak jelentősen megugrottak, részben éppen a tárolók alacsony töltöttsége miatt. Zárásként úgy fogalmazott: az, hogy Magyarországot mennyire felkészülten érik majd a következő időszak eseményei (a Hormuzi-szoros esetleges lezárása, az augusztusban megugró gázolajigények, a szűkülő európai gázkínálat), legalább annyira múlik a következő hetek döntésein, mint a korábbiakon. Leszögezte egyúttal, hogy hazánkat egyelőre nem fenyegetik ellátási problémák, de árproblémák igen, ezért a sikerjelentés szerinte korai, sok teendő van még hátra.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára a kialakult üzemanyagpiaci helyzetet úgy értékelte lapunknak a minap: arra számít, hogy a dízel a nyári időszakban drágább lesz a benzinnél. Szerinte az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások miatt kieső export hatásai ha nem is közvetlenül, de a régiónk piacát is érintik a közeljövőben. Hozzátette: a normál, piaci készletekkel, valamint a hazai és importforrással a benzin- és a gázolajellátás is biztosítható a következő időszakban.

Korábbi cikkünkben írtunk Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkárának egy képviselői kérdésre adott írásbeli válaszáról is. Ebben azt írta, hogy április óta zajlik a biztonsági készletek visszatöltése, amelyből az Iráni háború miatt kialakult üzemanyaghiány miatt kellett kivenni. Porcher szerint kedvező árú energiahordozó került a tárolókba – igaz, a behozott enegiahordozó forrásösszetételéről nem írt.

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