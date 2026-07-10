Nem áll meg a dízel drágulása, és most már nem védi meg semmi az autósokat az áremelkedéstől

Lépésről lépésre a korábbi ármaximumok felé

Legutóbb szerdán változott a dízel hazai nagykereskedelmi ára, bruttó négy forinttal drágult. A benzin árában akkor nem történt változás, ami azonban eddig három lépésben összesen 11 forinttal emelkedett azóta, hogy a parlament a Tisza-kormány javaslatára kivezette a védett árakat. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára viszont összesen 17 forinttal emelkedett június 27-ét követően, négy lépésben. A Holtankoljak.hu adatbázisa szerint csütörtökön a magyarországi töltőállomásokon átlagosan 586 forintért lehetett tankolni egy liter 95-ös benzint és 608 forintért egy liter dízelt. Vagyis immár karnyújtásnyira vannak az Orbán-kormány védett árai: márciusban a benzin maximális árát 595 forintban, a gázolajét 615 forintban állapították meg.