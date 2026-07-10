védett árGrád Ottóüzemanyag

Nem áll meg a dízel drágulása, és most már nem védi meg semmi az autósokat az áremelkedéstől

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Újabb kihívásokkal néz szembe az üzemanyagpiac, emiatt több mint valószínű a dízel drágulása a hazai kutakon – mondta lapunknak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára. Egyúttal biztosított afelől, hogy ellátási problémákkal nem kell számolni. A stratégiai tárolók eközben szinte ismét megteltek.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 10. 5:45
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Lépésről lépésre a korábbi ármaximumok felé

Legutóbb szerdán változott a dízel hazai nagykereskedelmi ára, bruttó négy forinttal drágult. A benzin árában akkor nem történt változás, ami azonban eddig három lépésben összesen 11 forinttal emelkedett azóta, hogy a parlament a Tisza-kormány javaslatára kivezette a védett árakat. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára viszont összesen 17 forinttal emelkedett június 27-ét követően, négy lépésben. A Holtankoljak.hu adatbázisa szerint csütörtökön a magyarországi töltőállomásokon átlagosan 586 forintért lehetett tankolni egy liter 95-ös benzint és 608 forintért egy liter dízelt. Vagyis immár karnyújtásnyira vannak az Orbán-kormány védett árai: márciusban a benzin maximális árát 595 forintban, a gázolajét 615 forintban állapították meg.

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