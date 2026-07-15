Elítélték a spanyol kormányfő testvérét, dőlnek a korrupciós csontvázak Pedro Sánchez szekrényéből

Sorakoznak a korrupciós csontvázak Pedro Sánchez szekrényében
A jelenlegi spanyol kormányfő 2018-ban a korrupció visszaszorításának ígéretével jutott hatalomra, ám azóta egymás után sorakoznak a botrányok, amelyek a miniszterelnök családját és pártját érintik. José Luis Rodríguez Zapatero volt szocialista miniszterelnök ellen is nyomozás indult befolyással üzérkedés és más feltételezett bűncselekmények miatt. A vizsgálat a Plus Ultra légitársaság számára 2021. márciusában biztosított, 53 millió eurós állami mentőcsomag körülményeire terjed ki.
Borítókép: Pedro Sánchez spanyol kormányfő (Fotó: AFP/LUDOVIC MARIN)
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