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Elítélték a spanyol kormányfő testvérét, dőlnek a korrupciós csontvázak Pedro Sánchez szekrényéből

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Elítélte a bíróság David Sánchezt, a spanyol kormányfő testvérét, amiért álláspontjuk szerint külön az ő számára létrehozott önkormányzati állást töltött be. Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök évek óta harcol az ország igazságszolgáltatásával, és több rokonát is elítélték, szerinte politikai boszorkányüldözésről van szó. Az ellenzéki, jobboldali Spanyol Néppárt előre hozott választások kiírását követeli a sorozatos botrányok miatt.

2026. 07. 15. 9:33
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
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Sorakoznak a korrupciós csontvázak Pedro Sánchez szekrényében

A jelenlegi spanyol kormányfő 2018-ban a korrupció visszaszorításának ígéretével jutott hatalomra, ám azóta egymás után sorakoznak a botrányok, amelyek a miniszterelnök családját és pártját érintik. José Luis Rodríguez Zapatero volt szocialista miniszterelnök ellen is nyomozás indult befolyással üzérkedés és más feltételezett bűncselekmények miatt. A vizsgálat a Plus Ultra légitársaság számára 2021. márciusában biztosított, 53 millió eurós állami mentőcsomag körülményeire terjed ki.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol kormányfő (Fotó: AFP/LUDOVIC MARIN)

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Pilhál György
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Kenyeret jelentő szó

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Akkoriban két-három havonta találkoztam Varga Vilmossal, többnyire késő délután, néha este. Előtte csupán azt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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