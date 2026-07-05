Egyre több részlet derül ki az intézetis gyerekeket felhasználó tiszás akciókról, Bangó Sándor eltűnt a TikTokról

Az egykori javítóintézeti fogvatartott hajlamos a szélsőségekre, amikor a közösségi média közelébe kerül.
Fejbe lőnélek, aztán kiloccsanna az agyad, te büdös k...rva! (…) Majd amikor fejbe lövöm a pisztollyal a büdös kutyát
– így fenyegetett meg egy kommentelő hölgyet Bangó Sándor a TikTok-oldalán nemrég.
Bangó Sándor, a hímes tojás
Lapunk korábban több intézetis forrást is megkérdezve körbejárta Bangó Sándor személyiségjegyeit és életkörülményeit, s forrásaink beszámolója alapján az a kép rajzolódott ki róla, hogy a traumatizált gyerekként felnövő fiatal
egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált.
Kiderült az is, hogy egészségi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben, amivel Bangó rendre vissza is élt.
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