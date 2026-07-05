tiszamagyar mártonbangó sándorfideszMagyar Péter

Egyre több részlet derül ki az intézetis gyerekeket felhasználó tiszás akciókról, Bangó Sándor eltűnt a TikTokról

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Meglepetésekkel is készül jövő hétre a Fidesz, egyre több információt kapnak arról, hogyan működött a kampányban az intézetis gyermekeket kihasználó tiszás politikai lejáratóhálózat. Panyi Miklós szerint egyértelműen kijelenthetjük, hogy mind a kamuzsoltibácsi ügy, mind a 11 éves Martin ügye sötét, maffiaszerű működést igazol.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 05. 7:53
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Az egykori javítóintézeti fogvatartott hajlamos a szélsőségekre, amikor a közösségi média közelébe kerül. 

Fejbe lőnélek, aztán kiloccsanna az agyad, te büdös k...rva! (…) Majd amikor fejbe lövöm a pisztollyal a büdös kutyát

így fenyegetett meg egy kommentelő hölgyet Bangó Sándor a TikTok-oldalán nemrég. 

Bangó Sándor,  a hímes tojás

Lapunk korábban több intézetis forrást is megkérdezve körbejárta Bangó Sándor személyiségjegyeit és életkörülményeit, s forrásaink beszámolója alapján az a kép rajzolódott ki róla, hogy a traumatizált gyerekként felnövő fiatal 

egy rendkívül erőszakos, másokat folyamatosan provokáló, hazugságokkal megtévesztő személlyé vált. 

Kiderült az is, hogy egészségi problémái miatt lényegében „hímes tojásként” kezelték. Az intézetben lévő többi fiatal is tartózkodott attól, hogy bármilyen tettlegességre kerüljön sor vele szemben, amivel Bangó rendre vissza is élt.

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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