Óvatosan a napozással, extrém erős UV-B sugárzás várható vasárnap

A fényvédelem a legkisebbek esetében is kiemelt fontosságú, így a csecsemőket és kisgyermekeket még akkor sem szabad hosszabb időre napra vinni, amikor a hőmérséklet nem tűnik különösebben magasnak, hiszen az UV-sugárzás ilyenkor is rendkívül erős lehet. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének tanácsadó elnöke korábban arra figyelmeztetett, ha mégis elkerülhetetlen a szabadban tartózkodás, árnyékos helyet kell keresni, és magas faktorszámú, gyermekek számára ajánlott fényvédő készítményt kell használni.