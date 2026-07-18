A fényvédelem a legkisebbek esetében is kiemelt fontosságú, így a csecsemőket és kisgyermekeket még akkor sem szabad hosszabb időre napra vinni, amikor a hőmérséklet nem tűnik különösebben magasnak, hiszen az UV-sugárzás ilyenkor is rendkívül erős lehet. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének tanácsadó elnöke korábban arra figyelmeztetett, ha mégis elkerülhetetlen a szabadban tartózkodás, árnyékos helyet kell keresni, és magas faktorszámú, gyermekek számára ajánlott fényvédő készítményt kell használni.
Óvatosan a napozással, extrém erős UV-B sugárzás várható vasárnap
A meteorológiai szolgálat fokozott fényvédelemre kér mindenkit.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Sándor Judit)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!