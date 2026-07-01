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Megnyílt a pénzcsap: hétmilliárd forintos támogatással újulhat meg a pesti alsó rakpart

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Majdnem két évvel a támogatási kérelem benyújtása után pozitív döntés született a pesti alsó rakpart két kiemelt szakaszának fejlesztéséről. Az új kormány vezette Irányító Hatóság több mint hétmilliárd forint európai uniós és hazai forrást biztosít a beruházásra, amelynek részeként új Duna-parti sétányok, zöldfelületek és közterek jöhetnek létre.

Gábor Márton
2026. 07. 01. 20:50
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Forrás: BKK

A BKK közölte azt is, hogy a pesti alsó rakpart további szakaszainak – köztük a Jane Haining rakpartnak – a megújítása egyelőre további pénzügyi források bevonásától függ.

Mint ismert, a jó idő eljövetelével idén nyáron is megnyitotta a főváros a gyalogosan, illetve kerékpárral közlekedők előtt a pesti alsó rakpart Erzsébet híd és Margit híd közötti szakaszát. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon lehetett használni a területet.

A Főpolgármesteri Hivatal közlése szerint május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe,

hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége.

A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben.

Karácsony Gergely főpolgármester még április elején jelentette be:

a rakpart május 1-jétől úgy lesz újra Budapest egyik legkedveltebb közösségi tere, hogy új forgalmi rend veszi figyelembe az autós forgalom szempontjait is.

A főpolgármester akkori közlése szerint a forgalmi rend kialakítására két kaput szereltek fel a rakpart két végén. Mindezt Karácsony Gergely a saját ötleteként próbálta eladni, miközben

valójában a Fidesz fővárosi frakciójának javaslatát valósítja meg.

A Fidesz ugyanis tavaly nyáron kezdeményezte, hogy a főváros hétköznapokon nyissa meg a pesti alsó rakpartot az autózók előtt.

Mint ismert, a rakpart lezárása a Városháza önkényes döntése nyomán korábban a Budapest mindenkié program részeként indult el azzal a céllal, hogy a lakosok gyalogosan, kerékpárral vagy akár piknikezve vehessék birtokba a Duna menti sávokat. Míg hétvégéken valóban megjelennek itt családok, futók és néhány kerékpáros, addig

hétköznap a rakpart üresen tátong,

és nyáron a 30-35 fokos hőségben senki sem merészkedett ki a nap perzselte aszfaltra.

Borítókép: A BKK látványterve (Forrás: BKK)

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