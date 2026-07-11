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Magyar Péter azzal támadja Áder Jánost, amivel a saját keresztapját is kritizálhatta volna

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A köztársasági elnökök ingatlanhasználatára vonatkozó szabályok nem változtak az elmúlt évtizedek során. Ezért csupán Magyar Péter szokásos politikai hangulatkeltéseként értékelhető, hogy Áder János volt államfőt amiatt támadja, hogy hivatali idejének végével milyen ingatlanba költözött.

Máté Patrik
2026. 07. 11. 6:41
Áder János
Áder János: A háború veszélye erősebb, mint két éve Fotó: Éberling András
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Fotó forrása: Göncz Árpád Alapítvány

Magyar Péter keresztapja, Mádl Ferenc részére 2004-ben a KEH 126 millió forintért vásárolt meg egy 160 négyzetméteres, rózsadombi társasházi lakást, ahová az egyetlen államfői ciklusát követően 2005-ben költözött. Mádl Ferencet szintén egy ciklus erejéig Sólyom László követte az államfői poszton. Sólyom számára 2010-ben a KEH egy 260 négyzetméteres társasházi ingatlan és a hozzá tartozó telekrész megvételére 195 millió forintot használt fel.

Az államfői posztról lemondott Schmitt Pál és Novák Katalin, bár a jogszabályok szerint lehetőségük lett volna rá, nem éltek azzal, hogy új ingatlanba költözzenek.

Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: Éberling András)

 

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