Magyar Péter azzal támadja Áder Jánost, amivel a saját keresztapját is kritizálhatta volna

Magyar Péter keresztapja, Mádl Ferenc részére 2004-ben a KEH 126 millió forintért vásárolt meg egy 160 négyzetméteres, rózsadombi társasházi lakást, ahová az egyetlen államfői ciklusát követően 2005-ben költözött. Mádl Ferencet szintén egy ciklus erejéig Sólyom László követte az államfői poszton. Sólyom számára 2010-ben a KEH egy 260 négyzetméteres társasházi ingatlan és a hozzá tartozó telekrész megvételére 195 millió forintot használt fel.
Az államfői posztról lemondott Schmitt Pál és Novák Katalin, bár a jogszabályok szerint lehetőségük lett volna rá, nem éltek azzal, hogy új ingatlanba költözzenek.
Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: Éberling András)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!