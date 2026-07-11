Magyar Péter azzal támadja Áder Jánost, amivel a saját keresztapját is kritizálhatta volna

Fotó forrása: Göncz Árpád Alapítvány

Magyar Péter keresztapja, Mádl Ferenc részére 2004-ben a KEH 126 millió forintért vásárolt meg egy 160 négyzetméteres, rózsadombi társasházi lakást, ahová az egyetlen államfői ciklusát követően 2005-ben költözött. Mádl Ferencet szintén egy ciklus erejéig Sólyom László követte az államfői poszton. Sólyom számára 2010-ben a KEH egy 260 négyzetméteres társasházi ingatlan és a hozzá tartozó telekrész megvételére 195 millió forintot használt fel.

Az államfői posztról lemondott Schmitt Pál és Novák Katalin, bár a jogszabályok szerint lehetőségük lett volna rá, nem éltek azzal, hogy új ingatlanba költözzenek.

Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: Éberling András)