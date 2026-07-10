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Több állami vezető nem vitte haza az Erdogantól kapott fegyvert, Magyar Péter Magnumja is komoly kérdéseket vet fel

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Magnum típusú pisztolyt kapott ajándékba Recep Tayyip Erdoğan török elnöktől Magyar Péter az ankarai NATO-csúcson. Míg több nyugati ország vezetője a saját fegyvertartási szabályai miatt nem vihette haza a neki ajándékozott fegyvert, vagy hatástalaníttatta azt, a magyar miniszterelnök egyelőre nem közölte, mi lesz a nevére gravírozott Magnum sorsa. Lapunknak nyilatkozó szakértők szerint, ha valóban működőképes lőfegyverről van szó, annak a magyarországi behozatala és tárolása szigorú jogszabályokhoz kötött.

Kárpáti András
2026. 07. 10. 13:20
Forrás: Facebook
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Megkérdeztük Pintér Ferenc katonai szakértőt is, aki szerint bőven említhető eset, hogy állami vezetők olyan jellegű reprezentatív ajándékot kapnak, amelynek a kezeléséhez külön infrastruktúra kell. – Emlékezetes: Orbán Viktor korábban egy élő lovat ajándékozott Erdoğan elnöknek. Azt sem egyszerű kezelni, ám a muszlim kultúrában ez elfogadott dolog. Megvannak az állami adományok átvételére szolgáló megfelelő szervek, és így van ez az éles lőfegyverek esetében is – közölte.

Pintér Ferenc elmondta: ha Magyar Péter fegyvertartási engedélyt kívánna szerezni, első lépésként vizsgát kellene tennie, amelyen bemutatja, hogy biztonságosan tudja kezelni az éles lőfegyvert, de a tárolás körülményeit is be kellene mutatnia az ingatlanában.

 - Szigorú előírások vannak: külön kell tárolni a lőszert, külön a lőfegyvert és ezt a hatóság jogosult ellenőrizni – fogalmazott, hozzátéve: Magyar azt is megteheti, hogy beiratkozik egy lövészklubba és a fegyvert ott tárolják biztonságos körülmények között.

Hangsúlyozta ugyanakkor: 

a miniszterelnök azt még a megfelelő engedély birtokában sem tehetné meg, amit a honvédelmi minisztere. Emlékezetes: Ruszin-Szendi Romulusz az övére csatolt, Glock típusú pisztollyal jelent meg egy nyilvános rendezvényen, amiből országos botrány kerekedett.

Több kérdést is küldtünk a minisztériumnak, egyebek mellett arról érdeklődtünk, hogy hatástalaníttatja-e a nevére gravírozott Magnumot Magyar Péter, valamint, hogy kíván-e engedélyt szerezni, s hogy hol fogja tárolni a pisztolyt. Ha érkezik válasz megkeresésünkre, közöljük.

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