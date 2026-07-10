Több állami vezető nem vitte haza az Erdogantól kapott fegyvert, Magyar Péter Magnumja is komoly kérdéseket vet fel

Megkérdeztük Pintér Ferenc katonai szakértőt is, aki szerint bőven említhető eset, hogy állami vezetők olyan jellegű reprezentatív ajándékot kapnak, amelynek a kezeléséhez külön infrastruktúra kell. – Emlékezetes: Orbán Viktor korábban egy élő lovat ajándékozott Erdoğan elnöknek. Azt sem egyszerű kezelni, ám a muszlim kultúrában ez elfogadott dolog. Megvannak az állami adományok átvételére szolgáló megfelelő szervek, és így van ez az éles lőfegyverek esetében is – közölte.

Pintér Ferenc elmondta: ha Magyar Péter fegyvertartási engedélyt kívánna szerezni, első lépésként vizsgát kellene tennie, amelyen bemutatja, hogy biztonságosan tudja kezelni az éles lőfegyvert, de a tárolás körülményeit is be kellene mutatnia az ingatlanában.

- Szigorú előírások vannak: külön kell tárolni a lőszert, külön a lőfegyvert és ezt a hatóság jogosult ellenőrizni – fogalmazott, hozzátéve: Magyar azt is megteheti, hogy beiratkozik egy lövészklubba és a fegyvert ott tárolják biztonságos körülmények között.

Hangsúlyozta ugyanakkor:

a miniszterelnök azt még a megfelelő engedély birtokában sem tehetné meg, amit a honvédelmi minisztere. Emlékezetes: Ruszin-Szendi Romulusz az övére csatolt, Glock típusú pisztollyal jelent meg egy nyilvános rendezvényen, amiből országos botrány kerekedett.

Több kérdést is küldtünk a minisztériumnak, egyebek mellett arról érdeklődtünk, hogy hatástalaníttatja-e a nevére gravírozott Magnumot Magyar Péter, valamint, hogy kíván-e engedélyt szerezni, s hogy hol fogja tárolni a pisztolyt. Ha érkezik válasz megkeresésünkre, közöljük.