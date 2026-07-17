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Másodperceken múlhat az élet: erre figyelmeztetnek a mentők súlyos áramütés esetén

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A nagyfeszültségű áramütés nemcsak súlyos égési sérüléseket, hanem azonnali szívmegállást is okozhat, ezért az ilyen balesetek helyszínén a segítségnyújtásnak is szigorú szabályai vannak – hívta fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat. A szervezet hangsúlyozta: a laikusoknak elsőként mindig a saját biztonságukra kell ügyelniük, mert egy rossz döntés újabb áldozatot követelhet.

Gábor Márton
2026. 07. 17. 10:24
Fotó: Kurucz Árpád
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Otthoni, kisfeszültségű áramütés esetén a legfontosabb teendő a lakás főbiztosítékának azonnali lekapcsolása, ezzel ugyanis megszüntethető az áramforrás. Nagyfeszültségű vezeték vagy vasúti felsővezeték közelében történt balesetnél viszont 

legalább 15 méteres távolságot kell tartani, mert az elektromos áram a talajon vagy akár a levegőben is átterjedhet.

A mentőszolgálat minden ilyen esetben azt tanácsolja, hogy azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót, majd várják meg a helyszínre érkező szakembereket – az áramszolgáltató, a katasztrófavédelem és a mentők – akik a biztonságos áramtalanítást követően megkezdhetik a sérült ellátását.

Két tinédzser halt meg a tragédiában

Mint ismert, nemrég a Budafok-Háros vasútállomáson egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány mászott fel egy tehervagon tetejére. Mindketten súlyos áramütést szenvedtek.

A fiú a helyszínen meghalt, a lány testfelületének mintegy 70 százaléka megégett. Életveszélyes állapotban vitték kórházba, később azonban ő is elhunyt. A velük lévő harmadik fiatal fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapotban került kórházba.

Boríókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

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