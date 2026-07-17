Másodperceken múlhat az élet: erre figyelmeztetnek a mentők súlyos áramütés esetén

Otthoni, kisfeszültségű áramütés esetén a legfontosabb teendő a lakás főbiztosítékának azonnali lekapcsolása, ezzel ugyanis megszüntethető az áramforrás. Nagyfeszültségű vezeték vagy vasúti felsővezeték közelében történt balesetnél viszont

legalább 15 méteres távolságot kell tartani, mert az elektromos áram a talajon vagy akár a levegőben is átterjedhet.

A mentőszolgálat minden ilyen esetben azt tanácsolja, hogy azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót, majd várják meg a helyszínre érkező szakembereket – az áramszolgáltató, a katasztrófavédelem és a mentők – akik a biztonságos áramtalanítást követően megkezdhetik a sérült ellátását.

Két tinédzser halt meg a tragédiában

Mint ismert, nemrég a Budafok-Háros vasútállomáson egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány mászott fel egy tehervagon tetejére. Mindketten súlyos áramütést szenvedtek.

A fiú a helyszínen meghalt, a lány testfelületének mintegy 70 százaléka megégett. Életveszélyes állapotban vitték kórházba, később azonban ő is elhunyt. A velük lévő harmadik fiatal fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapotban került kórházba.