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Megjött a felmentősereg: máris megfejtette a Telex, mire gondolhatott Magyar Péter, amikor Áder Jánost támadta

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A mostanra kormánypártivá vált portál cikke igyekezett alátámasztani a miniszterelnök Áder János elleni vádjait, miközben maga is elismerte: több állítása túlzó vagy nem támasztható alá.

Gábor Márton
2026. 07. 03. 15:30
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Mindezek alapján a Telex írása inkább politikai háttérmagyarázatként szolgál Magyar Péter támadásaihoz, mintsem bizonyítékként a volt köztársasági elnök ellen megfogalmazott súlyos vádakra. Miközben a portál részletesen ismerteti az alapítvány működését és az állami támogatások történetét, maga sem mutat be olyan tényt, amely igazolná a „közpénz kilapátolásáról” vagy „pénzszivattyúról” szóló kijelentéseket.

Magyar Péter miniszterelnök egyébként a mai napon is igyekezett egy Facebook posztban menteni a menthetőt az Áder Jánossal kapcsolatos kijelentései kapcsán. Mindehhez pedig segítségül hívta az Átlátszó két írását, illetve a korábban számtalanszor propagandalapként emlegetett Index egyik cikkét is. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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