Megjött a felmentősereg: máris megfejtette a Telex, mire gondolhatott Magyar Péter, amikor Áder Jánost támadta

Mindezek alapján a Telex írása inkább politikai háttérmagyarázatként szolgál Magyar Péter támadásaihoz, mintsem bizonyítékként a volt köztársasági elnök ellen megfogalmazott súlyos vádakra. Miközben a portál részletesen ismerteti az alapítvány működését és az állami támogatások történetét, maga sem mutat be olyan tényt, amely igazolná a „közpénz kilapátolásáról” vagy „pénzszivattyúról” szóló kijelentéseket.

Magyar Péter miniszterelnök egyébként a mai napon is igyekezett egy Facebook posztban menteni a menthetőt az Áder Jánossal kapcsolatos kijelentései kapcsán. Mindehhez pedig segítségül hívta az Átlátszó két írását, illetve a korábban számtalanszor propagandalapként emlegetett Index egyik cikkét is.