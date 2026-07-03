Sorsfordítás Somogyban: érkezika segítség a legkiszolgáltatottabbak-nak

A drávagárdonyi beruházás az MBH Tudatos segítség program újabb fontos állomása, a program a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a bank stratégiai partnerségének köszönhetően jöhetett létre. A két szervezet 350 millió forintos összköltségvetésű együttműködése az elmúlt három évben már több mint 12 500 embernek segített közvetlenül krízistámogatásokkal, energetikai otthonkorszerűsítésekkel és pénzügyi mentorprogrammal.

Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója az átadás kapcsán kiemelte, hogy a vállalati felelősségvállalás jóval túlmutat az anyagiakon. – Az MBH Banknál hiszünk abban, hogy a vállalati felelősségvállalás nem merülhet ki az eseti pénzügyi segélynyújtásban. Stratégiai szintű CSR-programjainkon keresztül olyan kézzelfogható, strukturális változásokat kívánunk támogatni, amelyek valódi és tartós esélyt teremtenek a felzárkózásra. Az MBH Tudatos segítség program és a drávagár-donyi fejlesztés megvalósulása hűen tükrözi ezt a vállalati filozófiát – fogalmazott.

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– Munkánk során nap mint nap találkozunk megrázó egyéni és családi sorsokkal. Ugyanakkor azt is megtapasztaljuk, hogy az összefogás és a felelős vállalati partnerségek valódi esélyt teremthetnek életükben. Az MBH Bankkal megvalósuló együttműködésnek köszönhetően az elmúlt időszakban számtalan család megrázó történetét sikerült meghatóvá, a kilátástalanságot pedig új lehetőségekké formálni. Segélyszervezetünk hármas jelmondata – étel, otthon, esély – egyszerre fejezi ki küldetésünket és azt a célt, amelyhez ez az együttműködés is kézzelfogható módon járul hozzá. Hálásak vagyunk partnereinknek, akik velünk együtt hisznek az esélyteremtésben! – hangsúlyozta Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke

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