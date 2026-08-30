nvvhtisza pártminiszterelnökMagyar Péter

Hazugságok sora övezi Magyar Péter politikai pályafutását, volt rosszabb is, mint az FBI-igazgató jogi végzettsége

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Magyar Péter több mint két éve tartó politikai pályafutása során számos alkalommal fogalmazott meg valótlanságokat. Elég csak arra gondolni, hogy először azt állította, hogy nem lesz politikus, de később hazudott a mentelmi jogáról is. Kormányra kerülve is folytatja ezt a szokását a miniszterelnök, aki most az NVVH elnöke kapcsán mondott olyat, ami nem felelt meg a valóságnak. A legveszélyesebb hazugsága a szír elnök budapesti landolásával volt kapcsolatos.

Máté Patrik
2026. 08. 30. 5:10
Ígéretekből nem volt hiány Magyar Péter és a Tisza Párt részéről Fotó: Havran Zoltán
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Be nem váltott jóléti intézkedések

A Tisza egyik legfontosabb kampányígéretében is hazudott Magyar Péter, aki korábban még azt ígérte, hogy 700 ezer család kap majd iskolakezdési támogatást a most induló tanév során. Ehhez képest rászorultsági alapon vezette be a kormány a lehetőséget, így sokkal szűkebb körnek, négyszázezer gyermeknek – tehát nem családnak – jár a százezer forintos támogatás. És még csak nem is feltétlenül a rászorulóknak: míg Magyar Péternek például jár, mivel elvált, addig egy kétgyermekes, minimálbérből élő házaspárnak már nem. 

De más ígéreteit sem tartotta be Magyar Péter, ugyanis még a kampányban azt ígérte, hogy a kormányzása első napján felfüggesztik az összes kilakoltatást, ám a miniszterelnök ezt mégsem teljesítette. Egy júniusi kormányinfón is szóba került a kilakoltatások kérdése, azonban sem akkor, sem azóta nem foglalkozott az üggyel a kormány. Emlékezetes, hogy 

míg tavasszal Magyar Péter 480 forintos benzinárstoppal kampányolt, addig kormányra kerülve nemhogy alacsonyabb árat vezettek volna be, hanem kivezették a védett árat.

Mindezek mellett a Tisza hiába ígérte meg a kampányban, hogy azonnal végrehajtják, száz nap sem volt elég arra, hogy duplájára emeljék a családi pótlékot, az anyasági támogatást, az időskorúak járadékát, a gyes-t és a gyet-et. Emellett az sem történt meg, hogy 25 százalékos béremelést hajtsanak végre a szociális szektorban vagy öt százalékra mérsékeljék az egészséges élelmiszerek áfáját.

Hazugsággal lépett porondra Magyar Péter

Emlékezetes, hogy Magyar Péter politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult, ugyanis 2024. februárjában a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. 

Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Maradt a mentelmi jog

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a mentelmi jog eltörlését ígérte. Emlékezetes, hogy Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy férfival, aki videófelvételt készített róla. A Tisza Párt vezére elvette a férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába hajította. 

Nem meglepő módon a diszkóbotránya után Magyar Péter már egészen másként állt a mentelmi jog kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről. Kormányra kerülve pedig teljesen lekerült a napirendről, hogy megszüntessék a mentelmi jog rendszerét.

Szír repülő, ami sosem járt Budapesten

Magyar Péter egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy még ellenzéki pártvezérként 2024-ben azt állította, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. A Magyar Hang később elismerte a történteket, bocsánatot is kértek, ám Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

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