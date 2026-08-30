Hazugságok sora övezi Magyar Péter politikai pályafutását, volt rosszabb is, mint az FBI-igazgató jogi végzettsége

Be nem váltott jóléti intézkedések

A Tisza egyik legfontosabb kampányígéretében is hazudott Magyar Péter, aki korábban még azt ígérte, hogy 700 ezer család kap majd iskolakezdési támogatást a most induló tanév során. Ehhez képest rászorultsági alapon vezette be a kormány a lehetőséget, így sokkal szűkebb körnek, négyszázezer gyermeknek – tehát nem családnak – jár a százezer forintos támogatás. És még csak nem is feltétlenül a rászorulóknak: míg Magyar Péternek például jár, mivel elvált, addig egy kétgyermekes, minimálbérből élő házaspárnak már nem.

De más ígéreteit sem tartotta be Magyar Péter, ugyanis még a kampányban azt ígérte, hogy a kormányzása első napján felfüggesztik az összes kilakoltatást, ám a miniszterelnök ezt mégsem teljesítette. Egy júniusi kormányinfón is szóba került a kilakoltatások kérdése, azonban sem akkor, sem azóta nem foglalkozott az üggyel a kormány. Emlékezetes, hogy

míg tavasszal Magyar Péter 480 forintos benzinárstoppal kampányolt, addig kormányra kerülve nemhogy alacsonyabb árat vezettek volna be, hanem kivezették a védett árat.

Mindezek mellett a Tisza hiába ígérte meg a kampányban, hogy azonnal végrehajtják, száz nap sem volt elég arra, hogy duplájára emeljék a családi pótlékot, az anyasági támogatást, az időskorúak járadékát, a gyes-t és a gyet-et. Emellett az sem történt meg, hogy 25 százalékos béremelést hajtsanak végre a szociális szektorban vagy öt százalékra mérsékeljék az egészséges élelmiszerek áfáját.