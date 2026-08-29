Több, Magyar Péter számára kellemetlen ügybe is beleszállt Ligeti Miklós

Ligeti vizsgálta volna a Tisza legújabb ügyét is

Megjegyzendő, hogy Ligeti a Tisza első korrupciós botrányát, az augusztus 20-i állami rendezvények ügyét nem engedte el szó nélkül. Az ügy lényege, hogy a jelek egy előre lejátszott tenderre utalnak. A nyilvánosságra került levelezés alapján a későbbi nyertes már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt tiszás és Tisza-közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal akkor papíron még szerződésben álló, Balásy Gyulához köthető Lounge-tól.

„Ez a korrupciógyanút minimum kimeríti” – vetette fel az augusztus 20-i, tiszás állami rendezvények szervezése kapcsán felmerült aggályok nyomán Bohár Dániel riporter Ligeti Miklósnak abban a beszélgetésben, amelyet szombaton tettek közzé közösségi oldalakon.

Ez legalábbis olyan, amiben érdemes vizsgálódni

– felelte azonnal a Transparency International Magyarország vezetője.

Ligeti az interjúban kifejtette, amennyiben olyan magatartás gyanúja merül fel a tiszás állami augusztus 20-i rendezvényszervezés kapcsán is, ami a törvény értelmében ennek az új hivatalnak a hatáskörébe tartozik, vagy a közbeszerzés kapcsán a rekviráló hivatalra vonatkozó törvény közpénzügyi rendelkezései az irányadók, akkor ez a magatartás is beleesik az NVVH hatáskörébe.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)