Megnyitotta a tanévet Magyar Péter, azzal dicsekedett, hogy diákként rendőrök keresték őt az iskola után
Intőkkel volt tele az ellenőrzője a kormányfőnek – mesélte a tanévnyitón Magyar Péter, aki Lannert Judittal együtt nyitotta meg a tanévet Nagykanizsán. Gyorsan előkerültek a rendőrök is, a diákoktól a miniszterelnök azt kérte: olvassanak!
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