Ruff Bálint büszke: 1,2 billió forintot söpört be a kekvák felszámolásából

A rendszer átalakítása a közlemény szerint nem jelenti azt, hogy a kekvák által korábban végzett valamennyi közfeladat megszűnne, ugyanakkor arról továbbra sincs pontos információ, hogy a közleményben is említett "valódi közfeladatok" címkét a Tisza-kormány mire is fogja ráaggatni. Így például kétségessé vált az MCC Magyarországon egyedülálló tehetséggondozó programjának folytatása, a szervezet által biztosított kollégiumi férőhelyek biztosítása, illetve a Terror Háza Múzeum működése is.