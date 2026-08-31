A rendszer átalakítása a közlemény szerint nem jelenti azt, hogy a kekvák által korábban végzett valamennyi közfeladat megszűnne, ugyanakkor arról továbbra sincs pontos információ, hogy a közleményben is említett "valódi közfeladatok" címkét a Tisza-kormány mire is fogja ráaggatni. Így például kétségessé vált az MCC Magyarországon egyedülálló tehetséggondozó programjának folytatása, a szervezet által biztosított kollégiumi férőhelyek biztosítása, illetve a Terror Háza Múzeum működése is.
Ruff Bálint büszke: 1,2 billió forintot söpört be a kekvák felszámolásából
Több mint 1200 milliárd forintnyi vagyon "szállt vissza" az államra, miközben több tucat intézmény, így a Terror Háza múzeum, és az MCC kollégiumainak jövője is bizonytalanná vált.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Terror Háza Múzeum/Facebook)
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