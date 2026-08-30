Semjén Zsolt: meg kell újulnia a KDNP-nek, Orbán Viktor nélkül a Fidesz széthullana

El fog jönni a kijózanodás

Semjén Zsolt negatív trendfordulót lát a konjunktúrában, a lakosság és a cégek esetében egyaránt. Arra számít, hogy idő kérdése és eljön a kijózanodás, a csalódás, a düh a kormánnyal szemben. A kiábrándulásból azonban nem következik egyenesen, hogy a korábbi időszakot visszasírják a választók. A kereszténydemokrácia önmagában megáll, de azt, hogy "mi a fideszesség" nehezebb megmagyarázni – mondta.

Ugyanakkor Orbán Viktor nélkül a Fidesz elemeire hull szét, nélküle nem lehet stabilizálni – emelte ki. Azt ígérte, nem lesznek árulók Orbán Viktorral szemben sem, ahogy Antall Józsefhez is hűek maradtak. Kiemelte: a választáson olyan szisztémában kell indulni, ami minden eshetőségre a legoptimálisabb megoldás: ha arányos választási rendszer lesz és leviszik négy százalékra a küszöböt, érdemes önállóan indulni.

A Helyzetkép és jövőkép című elemzéssel összefüggésben Hölvényi György EP-képviselő fő feladatként jelölte meg, hogy a 300-400 ezer keresztény gondolkodású szavazó számára alternatívát nyújtsanak. Ha hitelesen képviselik, hogy a KDNP világnézeti párt, akkor lesz létjogosultsága – emelte ki. Vejkey Imre pártügyész szerint kereszténydemokratának lenni nem pusztán politikai kérdés. Az a kérdés, akarnak-e olyan politikát, ami mögött van keresztény emberkép, erkölcsi mérce.