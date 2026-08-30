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Semjén Zsolt: meg kell újulnia a KDNP-nek, Orbán Viktor nélkül a Fidesz széthullana

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Év végéig teljes tisztújítást tartanak a KDNP-ben a helyi szervezetektől egészen a pártvezetésig – erről döntöttek a vasárnapi, lakiteleki országos választmányon. Semjén Zsolt szerint a választási vereséghez a gazdasági megtorpanás, a párt jobbszélre tolódása és az oligarchák gátlástalansága is hozzájárult. A pártelnök ugyanakkor úgy látja, a Tisza-kormány nem szuverén, és idővel eljön a „kijózanodás” is.

Pámer Dávid
2026. 08. 30. 16:47
Forrás: Facebook
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El fog jönni a kijózanodás

Semjén Zsolt negatív trendfordulót lát a konjunktúrában, a lakosság és a cégek esetében egyaránt. Arra számít, hogy idő kérdése és eljön a kijózanodás, a csalódás, a düh a kormánnyal szemben. A kiábrándulásból azonban nem következik egyenesen, hogy a korábbi időszakot visszasírják a választók. A kereszténydemokrácia önmagában megáll, de azt, hogy "mi a fideszesség" nehezebb megmagyarázni – mondta. 

Ugyanakkor Orbán Viktor nélkül a Fidesz elemeire hull szét, nélküle nem lehet stabilizálni – emelte ki. Azt ígérte, nem lesznek árulók Orbán Viktorral szemben sem, ahogy Antall Józsefhez is hűek maradtak. Kiemelte: a választáson olyan szisztémában kell indulni, ami minden eshetőségre a legoptimálisabb megoldás: ha arányos választási rendszer lesz és leviszik négy százalékra a küszöböt, érdemes önállóan indulni.

A Helyzetkép és jövőkép című elemzéssel összefüggésben Hölvényi György EP-képviselő fő feladatként jelölte meg, hogy a 300-400 ezer keresztény gondolkodású szavazó számára alternatívát nyújtsanak. Ha hitelesen képviselik, hogy a KDNP világnézeti párt, akkor lesz létjogosultsága – emelte ki. Vejkey Imre pártügyész szerint kereszténydemokratának lenni nem pusztán politikai kérdés. Az a kérdés, akarnak-e olyan politikát, ami mögött van keresztény emberkép, erkölcsi mérce.

 

Teljes megújulásra van szükség

A további hozzászólók egyetértettek abban, hogy teljes megújulásra van szükség és ismét meg kell szólítani a templomba járó szavazóikat, akiknek jelentős részét elveszítették. Felmerült az is, hogyan oldódhatott fel a párt ennyire a Fidesszel való szövetségben. 

A párt szuverenitását helyre kell állítani, fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson - hangzott el. A felszólalók többsége egyetértett azzal, hogy a kettős tagságot meg kell szüntetni. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök kiemelte: nehéz pillanatban vannak, de ez egyúttal történelmi lehetőség is. 

Az elmúlt években kevesebb érdemi kritikát fogalmaztak meg, mint kellett volna. A szövetségi rendszerben való politizálás kényelmessé vált és kiengedték a döntésekben való állandó jelenlét igényét, a párt arctalanná vált a választók előtt. Nem a kereszténydemokráciával van baj, hanem azzal, hogy sokszor nem voltak eléggé kereszténydemokraták. Nem kell más pártok politikájának kiegészítőjévé válni - hangsúlyozta, hozzátéve: el kell fogadni, hogy a politikai környezet, a választók, a kommunikáció és a pártszövetségi viszonyok megváltoztak. A szembenézés egyetlen célja: a megújulás, ami nemcsak kötelező feladat, hanem kényszer is – mondta. Kijelentette: nem magyarázkodó hanem cselekvő, önálló, karakteres KDNP kell, világos programmal. A kereszténydemokrácia a jövő egyetlen igazi válasza – összegzett.

 

 


 

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