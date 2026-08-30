Magyar Péter: Unger Anna marad az NVVH vezetője és kész
Ismét üzent az elégedetlenkedőknek Magyar Péter, akik nem örülnek annak, hogy Unger Anna lett az NVVH vezetője. Mint írta, befejezték az ezzel kapcsolatos magyarázkodást és a témát lezártnak tekintit.
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