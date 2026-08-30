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Kínos: még a közepesnél is gyengébbre értékelik diákjai az NVVH élére megválasztott Unger Annát

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Mindössze 2,87-es átlagon áll Unger Anna Róza az egyetemi oktatókat értékelő MarkMyProfessor oldalon. Az ELTE docensét, akit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének választott meg az Országgyűlés, különösen segítőkészségből pontozzák le az értékelők: ebben a kategóriában még a kettes átlagot sem éri el. A számszerű eredmények mellett a szöveges vélemények között is találni kemény kritikákat, amelyekben többek között a stílusát kifogásolják.

Magyar Nemzet
2026. 08. 30. 11:55
Fotó: Polyák Attila
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Magyar Péterék torkának estek a csalódott tiszások

Unger Anna megválasztása után felrobbant az internet, a tiszás kommentelők nekiestek a Tisza Pártnak és Magyar Péternek. A miniszterelnök csalódott hívei szerint Magyar Péter a szemükbe hazudott, miután az Országgyűlésben nem a Transparency Internationalből ismert Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát szavazták meg az NVVH élére. Gyorsan világossá tették, hogy a nép szavazta meg, és nagyon hamar el is küldheti a Tisza Pártot, ha így folytatják. Magyar Péter leginkább azzal húzta ki a gyufát, hogy az elégedetlenségre a válasz egy Facebook-poszt volt, a tőle megszokott arroganciával. A címzettek azonban most nem a fideszesek voltak, hanem éppen azok, akik megválasztották a Tisza-kormányt. Magyar Péter saját szavazói mondják azt, hogy a Tisza rendesen „tökön lőtte magát”. Egy több mint ötszáz reakciót kapott komment arra figyelmeztetett, hogy egyre több szavazó ábrándulhat ki a pártból. Sokan már azt találgatják, hogy vajon hány százezer szavazót bukott el Magyar Péter és a Tisza Párt ezzel a lépéssel.

 

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Bárkinek nekiesnek, aki nem ugyanúgy gondolja, a kommentek között még Veiszer Alinda is megkapta a magáét, hogy miért nem rökönyödött meg Máté Gábor állításain.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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