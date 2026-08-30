Kínos: még a közepesnél is gyengébbre értékelik diákjai az NVVH élére megválasztott Unger Annát

Magyar Péterék torkának estek a csalódott tiszások

Unger Anna megválasztása után felrobbant az internet, a tiszás kommentelők nekiestek a Tisza Pártnak és Magyar Péternek. A miniszterelnök csalódott hívei szerint Magyar Péter a szemükbe hazudott, miután az Országgyűlésben nem a Transparency Internationalből ismert Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát szavazták meg az NVVH élére. Gyorsan világossá tették, hogy a nép szavazta meg, és nagyon hamar el is küldheti a Tisza Pártot, ha így folytatják. Magyar Péter leginkább azzal húzta ki a gyufát, hogy az elégedetlenségre a válasz egy Facebook-poszt volt, a tőle megszokott arroganciával. A címzettek azonban most nem a fideszesek voltak, hanem éppen azok, akik megválasztották a Tisza-kormányt. Magyar Péter saját szavazói mondják azt, hogy a Tisza rendesen „tökön lőtte magát”. Egy több mint ötszáz reakciót kapott komment arra figyelmeztetett, hogy egyre több szavazó ábrándulhat ki a pártból. Sokan már azt találgatják, hogy vajon hány százezer szavazót bukott el Magyar Péter és a Tisza Párt ezzel a lépéssel.