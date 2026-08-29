Nem sokan mentek el a tiszás tüntetésre, ráadásul egy mikropárt rászervezett az eseményre

Magyar Péter ráadásul nem mondott igazat, amikor sajtótájékoztatón próbálta menteni a menthetetlent. Azt állította ugyanis, hogy még az FBI igazgatójának sincsen jogász végzettsége. Csakhogy erről gyorsan kiderült, hogy hazugság, Kash Patel ugyanis jogi diplomát szerzett, emellett nemzetközi jogi tanúsítvánnyal is rendelkezik. Pályafutását 2005-ben védőügyvédként kezdte Floridában, majd az amerikai igazságügyi minisztériumban nemzetbiztonsági ügyészként is dolgozott. Az FBI hivatalos életrajza egyértelműen rögzíti Patel jogi végzettségét.