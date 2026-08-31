Újabb Ruff Bálint-féle partizános miniszter ugorhat be Magyar Péter kormányába

– Közben helyettese, a szegedi Ruff-kedvenc Stumpf Péter örömmel nézi főnöke vergődését, akinek szívesen ülne a székébe – állítja bejegyzésében Panyi Miklós. Szeirnte Stumpf fúrja is főnökét, és a miniszteri posztra egyébként minden esélye megvan, hiszen Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes ebben teljes mellszélességgel támogatja. Az ellenzéki politikus szerint Ruff Báint kezdettől fogva tudta, hogy Lőrincz a leggyengébb láncszem, a váltás lehetőségével előre számoltak, de nem ilyen korán.
Elmélete alátámasztására Panyi egy képet is mellékelt, mely szerint Stumpf Péter már 2024 márciusában Ruff Bálint műsorában szerepelt, a Partizán csatornáján futó Vétóban. Akkor még Ruff Bálint műsorvezető volt, Stumpf Péter pedig politológus, elemző. Ma Ruff miniszterelnök-helyettes, Stumpf pedig államtitkár a vidékfejlesztési minisztériumban, és minden jel szerint egyetlen lépésre van attól, hogy miniszter legyen.
Ruff Bálint személyzeti politikája több helyen is látványosan visszaköszön a Tisza-kormányban. Török Gábor is arról beszélt, hogy Unger Anna védelmi hivatalvezetővé megválasztása is a kormányon belüli ruffizmus megtestesülése, de az ő köréhez sorolják Lannert Judit oktatási minisztert is, akinek például a kormányon belül is vétójoga van.
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