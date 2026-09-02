pest vármegyei kutató - mentő szolgálatlounge event kftMagyar Péter

Magyar Péter garanciát ígért a BL-döntő kifizetéseire, mégsem jutott hozzá a pénzéhez a mentőszolgálat

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Magyar Péter a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt maga vállalt garanciát arra, hogy a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók megkapják a pénzüket. Ehhez képest a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO most arról számolt be, hogy a döntő biztosításán elvégzett munkájuk után több mint 800 ezer forinttal tartoznak nekik. A szolgálat szerint minden szükséges dokumentum rendben van, a teljesítési igazolást aláírták, a számlát kiállították, a pénz azonban nem érkezett meg. A mentősök azt írják, már a rendezvény előtt tudtak arról, hogy a főszervező Lounge Event Kft. körül problémák vannak a kifizetésekkel, mégis vállalták a munkát, mert az illetékesek garanciákat ígértek az alvállalkozók kifizetésére.

Pámer Dávid
2026. 09. 02. 14:03
Forrás: Facebook
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Nem tartotta be az ígéretét a kormány

Az ügy különös jelentőségét az adja, hogy a BL-döntő előtt már nyilvánosságra kerültek a Lounge Event kifizetési problémái. A Világgazdaság májusi beszámolója szerint a rendezvény lebonyolításában részt vevő több szolgáltató és alvállalkozó jelezte, hogy nem jutott hozzá a munkája ellenértékéhez. 

Magyar Péter és a Tisza-kormány azt kommunikálta, hogy a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók kifizetését biztosítani fogják. A kormányzati közlés szerint a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogják a Bajnokok Ligája-döntő szervezésével kapcsolatban. 

Ehhez képest most egy olyan szervezet jelentkezett, amely azt állítja, hogy pontosan ilyen munkát végzett el, mégsem jutott hozzá a pénzéhez. A kérdés ezért meglehetősen egyszerű: ha a kormány garanciát vállalt a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók kifizetésére, akkor miért nem kapta meg a pénzét a BL-döntő biztosításában részt vevő kutató-mentő szolgálat?

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szerint az ügy nem a nagy cégekről szól, hanem azokról a kisebb csapatokról, amelyek a háttérben elvégezték a munkát azért, hogy a döntő biztonságosan és rendben lemehessen. A szervezet azt is hangsúlyozta, hogy amikor segítséget kértek tőlük, nem kezdtek el azon gondolkodni, miért csak az utolsó pillanatban derült ki a probléma. Nem elemezték a körülményeket, és nem firtatták, hogy miért alakult ki a helyzet.

Segítséget kértek, ők pedig mentek. Most azonban ők kerültek nehéz helyzetbe. A szolgálat szerint megbíztak azokban a garanciákban, amelyeket az illetékesek az alvállalkozók kifizetésével kapcsolatban tettek. Elvégezték a munkát, a teljesítésüket igazolták, a számlát kiállították, a pénz azonban továbbra sincs náluk. A mentőszolgálat azt reméli, hogy a nyilvános felhívás eljut azokhoz, akik valóban döntési helyzetben vannak. 

A kérésük mindössze annyi, hogy fizessék ki a tisztességesen elvégzett munkát. A történet pedig azért különösen kellemetlen a Tisza-kormány számára, mert nem egyszerűen egy rendezetlen vállalkozói számláról van szó. 

A kormány korábban maga ígérte meg, hogy a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók megkapják a pénzüket. Most pedig egy olyan szervezet állítja ennek az ellenkezőjét, amely a döntő biztonságának biztosítását az utolsó pillanatban vállalta el. 

 

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