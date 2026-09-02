Több tízezer emberről derülhet ki, hogy az 1990 előtti rendszer besúgója volt
A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint Rainer M. János történész, akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. Eközben Ruff Bálint kancelláriaminiszter a Telexnek adott interjúban beszélt az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról.
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