Alkotmánybíróság elé kerül Karácsonyék készpénzmentes parkolási rendszere
Az Alkotmánybíróságtól kér jogértelmezést az alapvető jogok biztosa a készpénzzel való fizetés lehetősége ügyében, amelyet korábban már a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) is felvetett.
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