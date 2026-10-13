Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e
A parlament elkezdte tárgyalni a javaslatot, amely szerint december 24-e már idén munkaszüneti nap lehet. A tiszás képviselők által benyújtott tervezetet az ellenzék is támogatja.
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