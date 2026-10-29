Alkoholtilalom, korhatárhoz kötött használat és kötelező jogosítvány – itt vannak a tervezett rollerszabályok

Több százezer véleményre hivatkozik a kormány

Az elektromos roller hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszi a közlekedést, „ezért nehéz kérdés volt, hogy hol húzzuk meg a határokat, és milyen szabályokat vezessünk be” – mondta. Felidézte, nyáron társadalmi párbeszédet indítottak a közlekedésbiztonságról, amelynek egyik legfontosabb témája az elektromos rollerek szabályozása volt, és kevesebb mint két hónap alatt több mint háromszázezer ember mondta el a véleményét. Készült a témában egy reprezentatív közvélemény-kutatás is, és közlekedési szakemberekkel egyeztettek, áttekintették az európai szabályozásokat is. A társadalmi párbeszédben és a reprezentatív kutatásban részt vevők, valamint a szakemberek egyetértettek abban, hogy az elektromos rollerek szabályozásának a lehető leghamarabb meg kell történnie.

Ismét előkerült a gyermekvédelem kérdése, csak az előző kormány rollerszabályozása nem

„Eddig a kormányok ezt a problémát a szőnyeg alá söpörték, még a létezéséről sem voltak hajlandóak tudomást venni. Miközben megállás nélkül arról beszéltek, hogy ők majd megvédik a gyermekeinket, épp azt a veszélyt nem vették észre, amit rajtuk kívül minden szülő, minden orvos, minden közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakember látott” – jegyezte meg. A Tisza-kormány azonban gyakorlatilag a hivatalba lépése első napján elkezdett foglalkozni a problémával – tette hozzá.

Már az előző kormány előkészítette a rollerszabályozás alapjait

Az előző kormányok idején 2023-ban készült rollerszabályozási javaslat, 2024-ben biztosítási kötelezettség lépett életbe az eszközök egy részére, 2026 februárjában pedig részletes szabályokról folyt szakmai egyeztetés. A 2026-os szabályozás előkészítésében kifejezetten rögzítették, hogy a biztonságra összpontosító megközelítést a balesetek számának drasztikus emelkedése indokolja. A tervezet már tartalmazta:

a kis és nagy teljesítményű rollerek megkülönböztetését;

a 25 km/órás kategóriahatárt;

az alkoholtilalmat és az utasszállítás tilalmát;

a kötelező fejvédőt, illetve bukósisakot;

a nagy teljesítményű rollereknél a jogosítvány előírását.

Az akkori tervezet 12, illetve 14 éves korhatárral, a nagy rollereknél 45 km/órás sebességhatárral számolt – vagyis több most bejelentett alapelv már szerepelt benne, bár a konkrét határértékek eltértek.