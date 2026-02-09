Szakmai szervezetekkel folytatódott az új KRESZ-szabályok egyeztetése

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket. Február elején motoros szakértőkkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, szakújságírókkal, valamint tartalomkészítőkkel folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása, a következő alkalomra pedig a mikromobilitási eszközt használók és üzemeltetők képviselőivel került sor.

Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros világbajnok is részt vett az egyeztetésen

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

A minisztérium közleménye szerint Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta,

az új KRESZ kapcsán eddig beérkezett motoros javaslatok jelentős része a járdán parkolás lehetőségét, valamint a védőruházat kérdését érintette,

de egyéb részletszabályokkal kapcsolatban is érkeztek javaslatok.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Elhangzott, hogy a minisztériumnak nem áll szándékában a motoros közlekedés feltételeit szűkíteni, ugyanakkor az egyre növekvő számú motoros közlekedők számára egy biztonság fókuszú, mindenkinek előnyöket nyújtó, kiegyensúlyozott új szabályozás kialakítása a cél. Ha szükséges, a szövegezés finomhangolására is lehetőség van, így például a motoros védőruházat esetében

a résztvevők a kötelező bukósisak mellett a kesztyű, a zárt cipő és a zárt ruházat viselésének előírását támogatták,

ami a ruházat esetében nem speciális, protektoros védőruhát jelent. A motoros parkolás lehetőségét az ÉKM – az elhangzott szakmai szempontok figyelembevételével – felülvizsgálja.

Mikromobilitási eszközök használata

Pénteken mikromobilitási eszközökkel foglalkozó szakértőkkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása. A mikromobilitási eszközök workshop mintegy 15 résztvevőjnek Dr. Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára megköszönte az eddig beérkezett több ezer konstruktív észrevételt, és kiemelte, hogy az új KRESZ pótolja a hatályban lévő jogszabály hiányosságait, ennek egyik legfontosabb területe elektro- és mikromobilitási eszközök szabályozása. Ennek középpontjában a gyermekek védelme és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése áll,

a használatukat ezért életkori szabályokhoz és kerékpáros fejvédő vagy bukósisak használatához köti a tervezet

– hangsúlyozta az államtitkár.