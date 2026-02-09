autós hírmikromobilitásmotoroskresz

Szakmai szervezetekkel folytatódott az új KRESZ-szabályok egyeztetése

Ezúttal a motorosok és a mikromobilitási eszközökre vonatkozó szabályok megvitatása került sorra.

2026. 02. 09. 10:27
Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket. Február elején motoros szakértőkkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, szakújságírókkal, valamint tartalomkészítőkkel folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása, a következő alkalomra pedig a mikromobilitási eszközt használók és üzemeltetők képviselőivel került sor.

Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros világbajnok is részt vett az egyeztetésen
Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

A minisztérium közleménye szerint Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta, 

az új KRESZ kapcsán eddig beérkezett motoros javaslatok jelentős része a járdán parkolás lehetőségét, valamint a védőruházat kérdését érintette,

 de egyéb részletszabályokkal kapcsolatban is érkeztek javaslatok.

A Harley-Davidson amerikai motorkerékpár-gyártó fennállásának 120 éves jubileuma alkalmából szervezett budapesti fesztivál motoros résztvevői az Andrássy úton 2023. június 24-én.
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Elhangzott, hogy a minisztériumnak nem áll szándékában a motoros közlekedés feltételeit szűkíteni, ugyanakkor az egyre növekvő számú motoros közlekedők számára egy biztonság fókuszú, mindenkinek előnyöket nyújtó, kiegyensúlyozott új szabályozás kialakítása a cél. Ha szükséges, a szövegezés finomhangolására is lehetőség van, így például a motoros védőruházat esetében 

a résztvevők a kötelező bukósisak mellett a kesztyű, a zárt cipő és a zárt ruházat viselésének előírását támogatták,

ami a ruházat esetében nem speciális, protektoros védőruhát jelent. A motoros parkolás lehetőségét az ÉKM – az elhangzott szakmai szempontok figyelembevételével – felülvizsgálja.

Mikromobilitási eszközök használata

Pénteken mikromobilitási eszközökkel foglalkozó szakértőkkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása. A mikromobilitási eszközök workshop mintegy 15 résztvevőjnek Dr. Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára megköszönte az eddig beérkezett több ezer konstruktív észrevételt, és kiemelte, hogy az új KRESZ pótolja a hatályban lévő jogszabály hiányosságait, ennek egyik legfontosabb területe elektro- és mikromobilitási eszközök szabályozása. Ennek középpontjában a gyermekek védelme és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése áll, 

a használatukat ezért életkori szabályokhoz és kerékpáros fejvédő vagy bukósisak használatához köti a tervezet

 – hangsúlyozta az államtitkár.

Kétféle villanyrollert ismer a szabályozás

Az új KRESZ rögzíti a mikromobilitási eszközök fogalmát, a motoros rollereket pedig két kategóriába rendezi: kis- és nagyteljesítményű eszközökre. Az elektromos rollereseket védtelen közlekedők közé sorolja a tervezet, védi a többi közlekedőtől, például a kötelező biztonságos oldaltávolságot kiterjeszti rájuk. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a biztonsági szempontú megközelítés azért is szükséges, mert az elektromobilitási eszközzel elszenvedett balesetek száma az elmúlt években drasztikusan nőtt. 

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az új KRESZ tervezete szerint kis a teljesítményű motoros roller önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezek a rollerek a járdán is közlekedhetnének, de mindenkor a gyalogosok sebességéhez igazodóan (maximum 10 km/h) sebességgel. Ebben az önkormányzatok korlátozási lehetőséggel élhetnek.  

A kis a teljesítményű motoros rollerekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak,

a következő kivételekkel: csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert; kerékpáros fejvédő használata kötelező; járdán kívül max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek; utas nem szállítható; vontatmányt csatlakoztatni tilos; kerékpáros övezet vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében zéró tolerancia. Az ilyen járművet vezető személy szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol nem lehet.

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha meghajtó motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni. 

Nagy teljesítményű motoros rollernél a robogóra vonatkozó szabályok irányadóak,

a következők szerint: csak 14 év feletti személy vezetheti; vezetői engedély szükséges; motoros bukósisak viselése kötelező; max. 45 km/órás sebességgel közlekedhet; utas nem szállítható; vontatmányt csatlakoztatni tilos; kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital-fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalomra a kerékpárosok képviselőivel kerül sor.

(MTI)


 

