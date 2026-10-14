Borítókép: Márki-Zay Péter polgármester (Fotó: Karnok Csaba)
Schmidt Mária nekiment Márki-Zay Péternek: „Az ország legostobább kormánypárti kommentelője”
A történész szerint a hódmezővásárhelyi polgármesternek bocsánatot kellene kérnie egy kijelentése miatt, csak ezt követően hajlandó vele vitázni.
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