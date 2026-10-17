Takács Péter: Embertelen megoldást választott Hegedűs Zsolt

Takács szerint több megoldás is rendelkezésre állt volna

A fideszes politikus azt állítja, hogy Hegedűs Zsolt olyan megoldást választott, amelynek lényege a betegek kórházi felvételének korlátozása, illetve egyes bent fekvő betegek hazaküldése lehet.

Takács szerint azonban több alternatíva is rendelkezésre állt volna.

Felvetette például, hogy a belgyógyászati osztályok leterheltsége esetén a kevésbé kihasznált kórházi osztályokról – például az urológiáról vagy a szemészetről – átmenetileg át lehetne csoportosítani a munkaerőt.

Szerinte a fővárosi intézmények túlterheltségét a központi régió más kórházainak bevonásával is lehetne enyhíteni. A beteg hozzátartozójának beleegyezése esetén pedig Pest vármegye, illetve a szomszédos vármegyék intézményei is szerepet vállalhatnának az ellátásban.

A képviselő arra is emlékeztetett, hogy jogszabályi lehetőség van arra, hogy kevésbé leterhelt kórházakból ideiglenesen munkaerőt irányítsanak át a fővárosba. Hasonló megoldást – megfelelő anyagi ösztönzéssel – szerinte a koronavírus-járvány idején is alkalmaztak.

„Szóval ezek közül bármelyik jobb megoldás lenne, mint hogy utcára teszi a betegeket, tisztelt Miniszter Úr!” – írta Takács Péter.

Hegedűs Zsolt a szociális ellátórendszerre mutatott

A kialakult helyzet miatt Hegedűs Zsolt korábban a szociális ellátórendszer problémáira hívta fel a figyelmet. Az egészségügyi miniszter szerint a fővárosi belgyógyászati osztályok leterheltségéhez az is hozzájárul, hogy számos olyan beteg fekszik kórházban – köztük hajléktalan emberek –, akiknek elsősorban már nem egészségügyi, hanem szociális ellátásra lenne szükségük.

A miniszter szerint a történtek azt mutatják, hogy az egészségügyi és a szociális ágazat működését szorosabban össze kell hangolni. Úgy fogalmazott: a hidegebb idő beköszöntével a szociális ágazat elégtelensége az egészségügyben csapódik le.