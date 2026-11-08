Az Orbán-kormány egykori minisztere is felkerült az ügynöklistára, pedig Lezsákhoz hasonlóan őt is megfigyelték

Legkvesebb 164-en jártak hasonlóan Nógrádi Lászlóhoz. Már az ügynökakták megnyitásának napján reagált a listára Lezsák Sándor. Az Országgyűlés egykori alelnöke jelezte, hogy ő volt akit megfigyeltek, tévesen szerepel az ügynökök között. Másnap reggel az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára megerősítette, hogy Lezsák tévesen került a listára. Később a levéltár vezetője arról beszélt, hogy 164-en biztosan megfigyeltként kerültek fel a listára, de most minden adatot átvizsgálnak, és javítják a hibákat.

A Fidesz Tarr Zoltán felelős miniszter lemondását követeli az ügynökbotrány miatt. Magyar Péter miniszterelnök bocsánatot kért Lezsák Sándortól, de a botránynak személyi következménye egyelőre nincs. Hétfőn a nemzetbiztonsági bizottság is összeül az ügynökbotrány miatt.