Tanács Zoltán az igazi politikai túlélő, már a Gyurcsány-kormány alatt nagyot szakított a cégeivel

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Milliárdos állami megbízások, vitatott szerződések és közbeszerzés nélkül kiosztott milliók – Tanács Zoltán tiszás miniszter egykori cége már a Gyurcsány–Bajnai-korszakban is bőségesen részesült az állami pénzekből. Az IFUA Horváth & Partners az Orbán-kormányok idején sem járt éppen rosszul: az állami szférából több százmillió forint értékű megrendeléshez jutott. Csupán két minisztériummal pedig közel 89 millió forint értékben szerződött, ami több annál a 84 millió forintnál, amelynek be nem jelentésére hivatkozva a Tisza-kormány menesztette Feledy Botondot a Magyar Külügyi Intézet éléről.

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2026. 11. 05. 4:40
Tanács Zoltán az igazi politikai túlélő, már a Gyurcsány-kormány alatt nagyot szakított a cégeivel
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egykori cége a Gyurcsány–Bajnai-korszakban és az Orbán-kormányok alatt is jelentős állami megbízásokhoz jutott. Forrás: Facebook

A vagyonkezelő további 39,7 millió forintért rendelte meg a nemzeti vagyon nyilvántartási rendszereinek és zárómérlegeinek értékelését. A 2010-es kormányváltásig tartó megállapodást ugyancsak közbeszerzés nélkül kötötték meg, amit az MNV a biztonsági és nemzetbiztonsági érdekeket érintő beszerzésekre vonatkozó kivételi szabályokkal indokolt. A három szerződés együttes értéke 64,6 millió forint volt.

Százmilliós keretszerződések az állami intézményeknél

A minisztériumok és állami vállalatok mellett más költségvetési szervek is rendszeresen foglalkoztatták az IFUA-t. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (NFÜ) a korabeli sajtóbeszámolók szerint húsznál is több szerződés kapcsolódott a vállalkozáshoz, amelyek közül csak néhányat előzött meg közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési összesítés szerint 2009-ben az IFUA három, egyenként 300 millió forintos konzorciumi keretmegállapodásban is részt vett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából. A szerződések gazdasági és társadalmi fejlesztések értékelésére, operatív értékelésekre, valamint környezeti értékelésekre vonatkoztak. A három megállapodás együttes keretértéke 900 millió forint volt, ez azonban a konzorciumok teljes keretösszege, nem az IFUA önálló bevétele.

Ugyancsak konzorciumi részvétellel szerepelt az IFUA a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 2008-as, „Adatbázis-kezelő-2008” elnevezésű beszerzésében, amelynek értéke 336,6 millió forint volt. A négy felsorolt konzorciumi szerződés együttes keretértéke így meghaladta az 1,23 milliárd forintot, ám ebből nem állapítható meg, mekkora összeg jutott ténylegesen a tanácsadó vállalkozásnak.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) nyolc alkalommal, összesen több mint 60 millió forint értékben adott közvetlen megbízást az IFUA-nak, nyilvános közbeszerzési eljárás nélkül. A hatóság akkori szóvivője, Márton György a társaság szakértelmével és az ajánlatok kedvező árával indokolta a döntéseket.

Az egyetemek sem maradtak ki a megrendelők közül: a Budapesti Corvinus Egyetem 2009-ben 16 millió forintért bízta meg az IFUA-t egy adatintegrációs koncepció kidolgozásával.

Az önkormányzatok is milliókkal fizettek a tanácsokért

Az IFUA nemcsak a minisztériumoktól és az állami intézményektől, hanem önkormányzatoktól és fővárosi vállalatoktól is jelentős megbízásokhoz jutott. A BKV is jelentős összegeket fizetett a vállalkozásnak: 2006-ban 16,5 millió, 2007-ben pedig további 110 millió forintot, utóbbit képzési programmal kapcsolatos munkákért.

A fővárosi önkormányzat szintén több feladattal bízta meg az IFUA-t: 2008-ban ötmillió forintért közlekedési tanácsadást, 7,4 millióért pedig a fővárosi kulturális intézmények működésének felülvizsgálatát rendelte meg a cégtől. 

A vállalkozás a Boston Consulting Grouppal közösen egy jóval nagyobb, 225,8 millió forintos fővárosi közlekedésstratégiai megbízásban is részt vett.

A kerületi és vidéki önkormányzatok között is akadtak jelentős megrendelők. Pesterzsébet 2009-ben 39 millió, Rákosmente 36,2 millió, Zalaegerszeg pedig 19,9 millió forintos megbízást adott a társaságnak. A XIII. kerületben egy közel 40 millió forintos konzorciumi szerződésben vett részt az IFUA, emellett a korabeli beszámolók egy további, 17,5 millió forintos megbízásról is említést tettek.

A megbízások sokasága és nagyságrendje tehát jól mutatja, hogy a tiszás miniszter egykori cége már jóval a 2010-es kormányváltás előtt is az állami tanácsadói piac meghatározó szereplője volt.

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