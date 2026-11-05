Tanács Zoltán az igazi politikai túlélő, már a Gyurcsány-kormány alatt nagyot szakított a cégeivel

A vagyonkezelő további 39,7 millió forintért rendelte meg a nemzeti vagyon nyilvántartási rendszereinek és zárómérlegeinek értékelését. A 2010-es kormányváltásig tartó megállapodást ugyancsak közbeszerzés nélkül kötötték meg, amit az MNV a biztonsági és nemzetbiztonsági érdekeket érintő beszerzésekre vonatkozó kivételi szabályokkal indokolt. A három szerződés együttes értéke 64,6 millió forint volt.

Százmilliós keretszerződések az állami intézményeknél

A minisztériumok és állami vállalatok mellett más költségvetési szervek is rendszeresen foglalkoztatták az IFUA-t. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (NFÜ) a korabeli sajtóbeszámolók szerint húsznál is több szerződés kapcsolódott a vállalkozáshoz, amelyek közül csak néhányat előzött meg közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési összesítés szerint 2009-ben az IFUA három, egyenként 300 millió forintos konzorciumi keretmegállapodásban is részt vett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából. A szerződések gazdasági és társadalmi fejlesztések értékelésére, operatív értékelésekre, valamint környezeti értékelésekre vonatkoztak. A három megállapodás együttes keretértéke 900 millió forint volt, ez azonban a konzorciumok teljes keretösszege, nem az IFUA önálló bevétele.

Ugyancsak konzorciumi részvétellel szerepelt az IFUA a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 2008-as, „Adatbázis-kezelő-2008” elnevezésű beszerzésében, amelynek értéke 336,6 millió forint volt. A négy felsorolt konzorciumi szerződés együttes keretértéke így meghaladta az 1,23 milliárd forintot, ám ebből nem állapítható meg, mekkora összeg jutott ténylegesen a tanácsadó vállalkozásnak.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) nyolc alkalommal, összesen több mint 60 millió forint értékben adott közvetlen megbízást az IFUA-nak, nyilvános közbeszerzési eljárás nélkül. A hatóság akkori szóvivője, Márton György a társaság szakértelmével és az ajánlatok kedvező árával indokolta a döntéseket.