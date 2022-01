A balassagyarmati börtön rabjai készítették a város gyönyörű betlehemét

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartottjainak ünnepi készülődése már az elmúlt hetekben elkezdődött. Bár a járványhelyzet miatt az idei évben sem terveztek ünnepi programot az intézeten kívülre, de a karácsony a börtönökben is ünnep – olvasható a Nógrád megyei hírportál, a nool.hu cikkében.

Fotó: Nógrád Megyei Hírlap

– A kollégáink kiemelten figyeltek arra, hogy minden zárkában megteremtsék az adventi időszak hangulatát. A fogvatartottak készülődése Balassagyarmaton már az adventi időszakban elkezdődött. December elején Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrált szentmisét a Nógrádikum címmel is büszkélkedő börtönkápolnában. Emellett megfogalmazta karácsonyi üzenetét is, mely eljut minden fogvatartotthoz, valamint az agglomerációs körzethez tartozó büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjaihoz is – tájékoztatta lapunkat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya.

Mint írták: idén sem maradnak el a reintegrációs tisztek által szervezett kis létszámú ünnepi programok, melyek a járványügyi előírások maximális betartásával valósulnak meg.

– Idén is lesz bibliavetélkedő, az intézetbe bejáró vallási felekezetek megtartják miséiket, valamint a fogvatartottak pásztorjátékot adnak elő. A járványhelyzet miatt az intézeten kívül idén sem szerveztünk ünnepi programot. A rabok azonban idén is gondoltak a városra: Balassagyarmatnak egy kilenc méter hosszú, két és fél méter magas és két méter széles betlehemet készítettek – közölte a főosztály.



Hozzátették, hogy a karácsony közeledtével a fogvatartottakban is erősödik a családi kötődés, az elcsendesedés igénye és gondolataik rendezése.

– Különleges időszak ez mindannyiunk számára, amire minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a szakembereink. A járványhelyzet miatt látogató fogadására nincs lehetőség, viszont a jogszabályi lehetőségekhez igazodva december 24-től 26-ig videóhívással lehetőséget biztosítunk a családi beszélgetésekre. Ez a kapcsolattartási forma az év minden szakában népszerű.

A büntetés-végrehajtás munkatársai – a rendőrség vagy a katasztrófavédelem állományához hasonlóan – az ünnepek idején is szolgálatot látnak el, emberséggel és határozottsággal biztosítják a börtönök rendjét. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön telítettsége december 14-én 97 százalékos volt.

