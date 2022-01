A járvány sem állította meg Pásztó fejlődését

Utak újultak meg, erősítették a turizmust, kamerarendszert építettek ki, valamint több intézmény is új köntöst kapott az elmúlt időszakban Pásztón. A város fejlődését nem tudta megtörni a világjárvány – derül ki a Nógrád megyei hírportál, a nool.hu cikkéből.

Több fejlesztést valósított meg az önkormányzat az elmúlt években. Farkas Attila, a település polgármestere a tavalyi évet összességében jónak értékeli. Elmondta, más volt azért, mint azt 2020-ban gondolták, hiszen a világjárvány megtört jó néhány elképzelést, és az életet is átalakította.

A vendéglátás egy részét megviselte a járvány, de voltak, akiket nem. Pénzügyileg 2021 a város életében meglepetésszerűen jól alakult, hiszen az adóbevételeink több, mint hatvan százalékkal túlszárnyalták az előzetes terveket. Nem volt visszaesés, Pásztón pörgött a gazdaság

– mondta el Farkas Attila.

Hozzátette: bár nagyobb cégek nem alakultak a városban, de több kisebb is létrejött. Az északi ipari parknak köszönhetően azonban újabb vállalkozók telepedhetnek le Pásztón. Érdeklődők ugyanis vannak, akik az év második felében már elfoglalhatnák helyüket a parkban. Munkahely egyébként van a városban, de fontos, hogy újak létesüljenek, hiszen akkor még több ember dolgozhatna helyben, ráadásul adóbevétel szempontjából is fontos lenne a bővülés.

Új köntöst kaptak a városrészek művelődési intézményei

A polgármester arra is kitért, hogy az elmúlt évek során rengeteg utat sikerült korszerűsíteni a településen. Ezekre a beruházásokra nagy szükség volt, hiszen elég sok rossz állapotban lévő út akadt a városban. Ezen túlmenően intézmények is megújultak, így például a pásztói bölcsőde épülete, a Zöld város II. projektben Mátrakeresztesen öltöző, büfé és közösségi színtér is épült. A városrészeken egyébként a művelődési intézmények is új köntöst kaptak. Emellett több mint negyven darab kamerát helyeztek el városszerte, de a piac környezete is megszépül.

A strand csaknem kétmilliárd forint támogatásból újul majd meg, egy kisebb fejlesztés már megvalósult ott, hamarosan megkezdődik a munkálatok második üteme. – A turizmusról sem feledkeztünk meg, hiszen számos olyan fejlesztés zajlott le, amelyek ezt az ágazatot érintették. Ilyen például a Mátrakeresztesen létrehozott Fakanál Múzeum, amely bemutatja, hogyan is éltek egykor a helyiek, és hogyan készítették a fakanalakat.

Nyit a Varázsvölgy

– Egyik legnagyobb beruházásunk a Varázsvölgy című projekt, amely el is készült, csak egy engedélyre várunk, és megnyithatja kapuit. Itt a középkori malom működését tekinthetik majd meg az érdeklődők különféle attrakciókkal, de számos programnak otthont ad majd a terület, valamint egy kávézó is lesz ott – emelte ki Farkas Attila.

A polgármester kifejtette, hogy szintén fontos volt rendbe tenni a Kövicses-patak medrét több mint hétszáz méter hosszú szakaszon, hiszen korábban okozott már komoly problémát a Mátrából hirtelen lezúduló csapadék.

Borítókép: A középkori malom működését tekinthetik majd meg az érdeklődők a Varázsvölgyben, és számos programnak is otthont ad majd a terület (Fotó: Ladóczki Balázs/Nool.hu)