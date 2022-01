A Művészetek Palotájában lépett fel a Vasi Kislegényczéh

A Vasi Kislegényczéh nem először lépett fel a Müpában (Fotó: Hagyományok Háza/Dusa Gábor)

A Hagyományok Háza és a Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány produkciójának házigazdája a Magyar Állami Népi Együttes volt, fellépett mások mellett Agócs Gergely, Berecz András, Navratil Andrea, Pál István „Szalonna” és zenekara, a Szent Efrém Férfikar, valamint hagyományőrző énekesek-táncosok az erdélyi Mezőségről, Székelyföldről és a csángóvidékről. A neves előadók között, a Fölszállott a páva közönségdíjas együtteseként, bemutatkozott a Vasi Kislegényczéh is; a szombathelyi Reményik-iskola néptáncos fiai vasi táncokkal és Luca-napi kotyolással gazdagították a műsort – írja a Vas megyei hírportál, a vaol.hu.

Az est fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök volt. Az előadás hamarosan a Duna Televízióban is látható lesz. Molnár Péter, a Vasi Kislegényczéh oktatója és művészeti vezetője elmondta: a feladat adott volt, a Hagyományok Háza minden évben rendez műsort a téli időszak szokásaiból a Müpában főleg budapesti előadókból válogatnak, esetenként a határon túliakból, és mellettük néhány vidéki együttes kap lehetőséget. Ennek fényében nagy megtiszteltetés, hogy a kislegényczéh már többször felléphetett ebben a válogatásban, nagyjából minden második évben eljutnak a Müpába. Jártak már ott a gencsi hagyományőrzőkkel közös műsorukkal, ahol a dozmati regölést mutatták be, felléptek a Szabó legényekkel (énekes testvérpár) együtt, akik egyebek közt István-köszöntőt énekeltek. Most Luca-napi szokást kértek tőlük tánccal.