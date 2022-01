A világ öt legmagasabb hegycsúcsát hódítja meg a volt esztergomi diák

Fotó: Facebook/Suhajda Szilárd

A volt esztergomi diák, Suhajda Szilárd újabb embert próbáló kihívásra készül, ezúttal egyedül. Suhajda és hegymászótársa, Klein Dávid 2017-ben indították közös projektjüket a Himalája második legmagasabb csúcsának, a K2-nek meghódítására.

A két hegymászó számos kalandot élt át együtt, ám közös „küldetésük” a közelmúltban véget ért, és külön utakon folytatják tovább.

Erről több Facebook-bejegyzésben számolt be Suhajda.

Legutóbb pedig újabb küldetésről adott hírt a hős: most egyedül készül megmászni négy másik, nyolcezer méter feletti magasságú hegycsúcsot. A The Big Five (szabad fordításban: a nagy öt) földünk első öt legmagasabb hegycsúcsa. Ezek sorrendben:

Mount Everest, 8848,86 méter K2, 8611 méter Kancsendzönga, 8586 méter Lhoce, 8516 méter Makalu, 8463 méter

Suhajda a K2 csúcsát már meghódította, így a többi négyre szeretne a következő időszakban feljutni,

mindezeket oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül.

„A K2-n elért siker után sokszor kérdezték tőlem: »Ha a legnehezebbnek tartott nyolcezres csúcs sikerült, akkor biztosan meg tudnám mászni mind a 14 nyolcezrest. Ez a tervem?« Nem. Ha minél több hegyre szerettem volna feljutni, akkor nem töltök el három évet a K2-n. A „Hegyek Hegye” viszont fontosabb volt bármi másnál: maga a hegy. EZ A HEGY! A vonzalom, az érzés, a kihívás – a szenvedély, ami éveken át fűtött! Azóta pedig nem titok: az Everest jelenti a legnagyobb csábítást. Reinhold Messner írt a THE BIG FIVE-ról. A Himalája Koronájának legfényesebb ékkövei – az öt legmagasabb hegycsúcs. A legnagyobb kihívás. Azonnal és kristálytisztán éreztem, hogy megtaláltam, amit kerestem!

