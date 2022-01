Eseménydús évet zártak a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók

Egy ötös kiemelt riasztási fokozatú tűzesettel indult a január egy évvel ezelőtt, amikor a Jász Plasztik Kft. jászberényi telephelyének akkumulátor üzemében keletkezett tűzhöz vonultunk – mesélte Mezei Tibor, a jászárokszállási önkormányzati tűzoltóság parancsnoka a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportálnak, a Szoljon.hu-nak.

– Négy megyéből, illetve a fővárosból összesen huszonnégygépjárművel, mintegy nyolcvan tűzoltó érkezett a helyszínre, órákon át oltottuk a lángokat. Csapatunk 1-es legénysége az akkor még tűzzel nem érintett egyik helyiségből három argon- és egy PB-gázpalackot hozott ki – idézte fel az eseményeket.

Vonulási területükről – Jászárokszállás, Jászágó, Vámosgyörk, Visznek, Tarnaörs és Erk – összesen százötvennyolc alkalommal kaptak riasztást az előző évben. Ez negyvennégy esettel több, mint 2020-ban volt.

A legtöbb, nyolcvan káresemény Jászárokszálláson történt. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás alapján egységeik segítséget nyújtottak Jászberényben és Jászdózsán is.

A százötvennyolc riasztás rekordszámnak számít, tulajdonképpen a viharkárok dobták meg a statisztikát. Augusztusban előfordult, hogy egy nap alatt közel húsz időjárás okozta műszaki mentés adott nekünk feladatot. Jellemzően kidőlt fákat távolítottunk el utakról, vasúti sínekről

– mutatott rá Mezei Tibor.

– Novemberben nem mindennapi esethez kérték a segítségünket. Egy gazda telefonált, hogy a csordától az egyik szürkemarha elkóborolt és szügyig elmerült a közeli mocsaras patakmederben, Jászágó határában. A termetes, mintegy hétszáz kilós állat nem tudott kijönni az iszapos mederből.

A tűzoltók erőgéppel és hevederekkel érkeztek meg a helyszínre, ahol kétórás mentési folyamat során sértetlenül kiszabadították a magyar szürkemarhát az ingovány fogságából

– számolt be a különös akcióról a tűzoltóság parancsnoka, aki azt is elmondta, hogy közösségi programjaikat a koronavírus-járvány miatt 2021-ben is nehezen tudták előre tervezni.

Fennállásának százharmincadik évfordulóját tartotta tavaly az önkéntes tűzoltó-egyesület, ám a járványveszély miatt nem szerveztek nagyszabású ünnepséget.

