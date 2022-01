Megszentelték a Balatont Keszthelyen

A vízbe dobott feszületért öten úsztak be a jéghideg Balatonba (Fotó: Péter B. Árpád)

Szigetfürdőhöz zenés felvonulással érkeztek a résztvevők a belvárosból, ahol a szertartás végén öt fürdőruhás férfi úszott be a háromfokos Balatonba dobott feszületért – írja a Zala megyei hírportál, a zaol.hu.

Kardamakis Konstantinos Arsenios, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája azt mondta: vízkeresztkor Isten megjelenését és a Szentháromságot ünnepelik.

– Isten azt akarja kinyilvánítani, hogy szeretné az embert megváltani. A mi dolgunk, hogy akarjuk saját üdvösségünket.

A vízkereszt alkalom, lehetőség az újjászületésre. Isten jelenlétében az egész természeti világ megszentelődik; s rajtunk múlik, szeretnénk-e ezt a világosságot. Azt kívánom, hogy mindannyiunknak örök élete legyen – fogalmazott a metropolita.

Keszey Tivadar, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa által fenntartott Család iskola alapítója leszögezte: az ünnep összehozza a közösségeket, erősíti az egymás iránti figyelmet, s így van ez náluk is.

– A vízkereszt azért is fontos számunkra, mert a Balaton partján élünk – emelte ki Keszey Tivadar. – Az ortodox egyháznak ez mindig is jelentős ünnepe volt, ma pedig látjuk és halljuk, hogy eluralkodott a szennyezés és a rombolás, ezért különösen is hangsúlyos, hogy figyelni s óvni kell a környezetünket, és ezzel együtt persze az életünket is.

Minden egyes cselekedet, amelynek a gyerekek a részesei, az beléjük ivódik, lerakódik; ezért is fontos számunkra ez a nap.

A Család iskola alapítója szerint nem elég csak az iskolapadban hallani erről, mert „amit megcselekszünk, amin végigmegyünk, az tudatosodik a gyerekekben, és lehet, hogy 15-20 év múlva köszön vissza”.

A szertartáson a fiatalok háromszor megmártóztak a tóban és kihozták a keresztet, mindezt az ortodox hagyományoknak megfelelően Jézus Krisztus, a Jordán-folyóban való megmerítkezésének emlékére tették.

Amikor az ember elhatározza, hogy bemegy, ott már nem vesz rajta erőt a hideg

– nyilatkozta az egyik résztvevő.

