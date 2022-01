Idén is megválasztotta az olvasás királyát a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár. Schnell-Nagy Erikától megtudtuk, a járványhelyzet – mint az élet valamennyi területét – az olvasást népszerűsítő versenyt is nehezítette, de ennek ellenére 11 résztvevő aktív szerepet vállalt benne, akiket díjaztak is – írja a Tolna megyei hírportál, a teol.hu.

Schnell-Nagy Erika könyvtárigazgató összegezte a verseny eredményét Fotó: Beküldött kép

A teljes cikket ITT olvashatja tovább.

Borítókép: Schnell-Nagy Erika könyvtárigazgató összegezte a verseny eredményét (Fotó: Beküldött kép)