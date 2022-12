Számos alkalommal bizonyult hasznosnak az ÉletMentő applikáció

A csúszós utak, a rossz látási viszonyok és a téli sportok mellett az év végéhez közeledve gyakran hívják a mentőket háztartási balesetekhez is, hiszen a karácsonyi sütés-főzés, vagy épp a fenyőfafaragás is súlyos sérülésekhez vezethet. Kisebb sérülések esetén pedig a mobilalkalmazásban található elsősegély-kisokos lehet a felhasználók segítségére, amely könnyen értelmezhető ábrák és leírások segítségével vezet végig a sebesültek szakszerű ellátásnak lépésein. Továbbá az ünnepek alatt is naprakész információt találunk az alkalmazás térképfelületén, ahol a közeli gyógyszertárak nyitva tartásán túl a kórházak címét és elérhetőségét is könnyedén megtaláljuk.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Országos Mentőszolgálat)