Díjnyertes kampány népszerűsíti a tojásfogyasztást

Reggelizni (még mindig) fontos

Ha beírjuk a reggeli szót a keresőbe, ez lesz az első kifejezés, amit feldob a rendszer, majd rengeteg találat taglalja, miért is elengedhetetlen, hogy reggelizzünk. A kérdés az, hogy egy tinédzser elolvassa-e bármelyiket is. Talán. És veszi a fáradtságot, hogy ezek után reggelizzen is? Talán. Ez viszont kevés.

A Magyar Tojásszövetség ezért is indította el 2019-ben a rEGGelem ismeretterjesztő általános iskolai programját, amely az egészséges reggelizés és a teljes értékű tojásos reggeli hasznosságára hívja fel a figyelmet.

2019-ben 15 iskolába és majdnem 4 ezer felsős diákhoz jutott el a program. Végül a koronavírus helyzet miatt 2020 decemberében a világhelyzethez igazodva új platformra, a TikTokra költözött.

A kampány videói

