Közel minden harmadik ember hagyott már otthon bekapcsolva valamit, amit nem kellett volna

Magyarországon először készült kutatás az otthon elhagyását kísérő stresszhelyzetekre, a FOLO-jelenségre (Fear of Leaving On) vonatkozóan. Az 1076 mintából álló, reprezentatív kutatás eredménye alapján az emberek 51 százaléka a nyitva hagyott ajtó, 36 százaléka a bekapcsolva felejtett elektronikus eszközök miatt stresszel távozáskor, 27 százalék valóban hagyott már bekapcsolva valamit, 10 százalék pedig vissza is fordul az ellenőrzés érdekében – olvasható az oldalon.

A megkérdezettek 50 százaléka számol a betörés veszélyeivel, 91 százaléka tesz is ellene valamit, az óvatosabbak több mint 80 százaléka pedig rendelkezik lakásbiztosítással. A kutatás alapján a négy leggyakoribb stresszfaktor a lakástűz, a betörés, a viharkár és a villámkár.

A FOLO-jelenségre reagál az Aegon kármegelőzési kampánya: Nagy Alexandra színésznő főszereplésével és az Országos Bűnmegelőzési Tanács szakmai partnerségével készült KÁR a para című edukációs filmekkel a biztosító támogatni kívánja az otthonok biztonságát és ügyfelei nyugalmát.

