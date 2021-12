Nem csak nyáron lehet SUP-ozni

Ez azt jelenti, hogy biztonságban érzi magát a deszkán, tudja kontrollálni, megvan az irányítástechnika, az evezéstechnika, és már evezett úgy, hogy hullámzott alatta a víz. A harmadik ilyen fontos dolog a speciális, víztől és hidegtől védő öltözet, valamint a mentőmellény. Nemcsak azért, mert ajánlott vagy kötelező, hanem mert hiába tud valaki jól úszni és felkészült váratlan helyzetekre, hideg vízben teljesen másképpen működnek az izmok és a belső szervek. Gondoljunk csak arra, hogy még nyáron is, ha az ember beleesik a vízbe, mennyire sokkoló tud lenni. Hidegben ez még hatványozottabb.

Milyen ruhát, öltözéket javasol?

Úgy biztonságos, ha vízhatlan, neoprén ruhában megyünk ki evezni. Az alsó rész azért fontos, mert ha le kell térdelni vagy ülni, és esetleg vizesek leszünk, akkor sem fogunk fázni. De nem elég a nadrág, a felsőruházat is legyen megfelelő, mert az a rész a szívet is védi, ha esetleg a vízben kötünk ki. Érdemes körülnézni sportáruházakban, általában hőfok szerint vannak rangsorolva ezek a ruhák. Magyarországi vizekhez elég a hat-nyolc fokos jelölésű, lévén nem úszni készülünk benne, hanem védőfelszerelésként funkcionál.

Vannak vízi cipők, de azok nem melegítenek. Érdemes ide is speciális, neoprén, hőszigetelő cipőt beszerezni, amelyet kajakozáshoz, SUP-ozáshoz ajánlanak. Sapka és sál is jól jön ilyenkor, és a kesztyű is nagyon fontos, mert eléggé tud fázni a kéz a hidegben evezéskor. Legjobb a kicsi tapadókorongos sportkesztyű erre a célra, illetve egy vízhatlan táska is legyen nálunk.

