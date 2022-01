Mit egyen, ha több c-vitamint szeretne bevinni szervezetébe?

A C-vitamin gyorsítja a csontok és a fogak fejlődését, a fogíny, égési sérülések és sebek gyógyulását. Ezenkívül csökkenti a daganatos megbetegedések kialakulását is. Bőrünk kollagén képződését is befolyásolja. Ha szeretnénk elkerülni a száraz és repedezett bőrt, biztosítsuk szervezetünk számára a megfelelő C-vitamint. Csökkenti a vér koleszterin szintjét is, ennek köszönhetően a szívinfarktus veszélyét is – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

Felnőttek számára az ajánlott napi mennyiség 65 -90 mg. Ez a mennyiség megfelel egy nagyobb narancsnak, 15 dkg epernek, vagy brokkolinak. Mivel vízben oldódó vitamin, szervezetünk nem tudja raktározni. A felesleges mennyiség távozik a szervezetünkből, így azt túladagolni sem lehet. Ezen tulajdonságainak köszönhetően szervezetünkben könnyen felléphet C-vitamin hiány is. Erre a következő tünetek utalhatnak: gyakori fizikai fáradtság, levertség, vérző fogíny, gyakori nátha, édesség utáni vágy.

HOGYAN ŐRIZZÜK MEG ÉTELEINK C-VITAMIN TARTALMÁT

A C-vitamin könnyen oxidálódik hő, fény és levegő hatására, ezzel jelentősen veszít jótékony hatásából. Ráadásul vízben oldódó vitamin, így a főzés során a zöldségek Cvitamin tartalma nagyrészt a főzővízbe kerül. Emiatt ajánlott a zöldséget és gyümölcsöt nyersen fogyasztani. Ekkor csak arra kell figyelnünk, hogy a meghámozott, felvágott ételt mihamarabb fogyasszuk el. Ha készételt szeretnénk csinálni, akkor a C vitaminban gazdag ételek készítésénél ügyeljünk arra, hogy friss zöldségből és gyümölcsből dolgozzunk és gyors pirítást, vagy gőz fölötti párolást válasszunk. Ezzel minimálisan befolyásoljuk az ételek C vitamin tartalmát.

10 ÉTEL, AMI TÖBB C VITAMINT TARTALMAZ, MINT A NARANCS

chili paprika kaliforniai paprika fodros kel brokkoli eper karfiol kelbimbó ananász kivi mangó

ROPOGÓS FODROS KEL

A kel vastag száráról lehúzzuk a zöldjét és nagyobb darabokra tépjük. Megmossuk és alaposan megszárítjuk, különben nem lesz ropogós a kel. Tegyük egy edénybe és locsoljunk rá egy kevés olívaolajat, szója szószt és szórjuk meg szezámmaggal. Jól keverjük össze, majd fektessük a leveleket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe. 190 fokon süssük a leveleket 6-8 percig, gyakran ellenőrizve, hogy a kel ne süljön túl. Akkor van kész a ropogósunk, amikor a közepe még puha egy kicsit.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)