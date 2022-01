Öt érv, amiért érdemes többet aludnia

1. Depresszió, álmatlanság ellen

A gyermekkori kialvatlanság az egész életet végigkísérheti. Akik felnőttkorban is keveset alszanak, esetleg krónikus álmatlanságban szenvednek, minden ok nélkül felébrednek az éjszaka közepén, és nem tudnak visszaaludni, a nappalokat elég nehezen élik meg. Depressziósak, rosszkedvűek, kávé- vagy energiaital-függők, ingerültek, sok esetben még agresszívak is lehetnek. A kialvatlanság súlyos mentális betegségeket okozhat.

2. A szép arcért

Egy kiadós alvás után, reggel a tükörbe nézve, egy kisimult, kipihent arc tekint vissza ránk a tükörből. Ha sikerül 7-8 órát nyugodtan átaludni, akkor nem lesznek sötét karikák a szem alatt, nem lesz véreres a tekintet.

3. A fogyásért

Ugye, nem gondolt arra, hogy a rendszeres, kiadós alvás csökkenti a derékbőséget? Pedig így van. Alvás közben hormonok szabadulnak fel, amelyek szabályozzák az éhségérzetet, a következő étkezéseknél jelzik az agynak, hogy mikor laktunk jól.

Minél kevesebbet alszunk, annál kevesebb tud termelődni ezekből, ezért a rendszeresen csak 5-6 órákat alvó emberek állandóan fáradtak és éhesek, szinte egyfolytában csipegetnének.

Nagyobb eséllyel lesznek elhízottak, később magas vérnyomástól, szív- és érrendszeri betegségektől, cukorbetegségtől szenvednek. Egy felmérés szerint azoknak, akik legalább napi 7 vagy még több órát alszanak, 60 százalékkal kisebb esélyük van arra, hogy beleessenek a fenti betegségek valamelyikébe.