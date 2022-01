Rózsaszín álomhajó: művészeti alkotásnak is elmenne a Pink Gin luxusvitorlás

A Pink Gin VI névre keresztelt vitorlás olyan, mintha most elevenedett volna meg Lewis Carroll, az Alice Csodaországban írójának egy elfeledett könyvéből. Bár a hajó teste formájával és anyagválasztásával egyaránt a jövőt idézi, beltere korszakok és stílusok üde kavalkádja, az eklektika csodája – írja a Vitorlázás Magazin.

A minden porcikájában artisztikus belső dizájn láttán talán nem is hinnénk, hogy a hajó tulajdonosa nem művész – hanem éppenséggel mérnökember. Hans Georg Näder több mint száz szabadalom birtokosa, a berlini központú Open Innovation Space kutatói agytröszt tulajdonosa – és nem mellesleg 2013 óta a Baltic hajógyár többségi részvényese is. A Judel/Vroljik & Co. tervezőiroda tehát a kivitelező cég vezetője számára, annak pontos intenciói szerint álmodta meg a különleges hajót.