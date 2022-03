Üres hassal egészségtelen a sportolás

A szakember kitért a szabadidősportra is, hogy mi a teendő, ha például valaki reggel, munka előtt elmegy futni. Ebben az esetben is figyelni kell a mennyiségre, s nemcsak az étel, hanem a folyadék esetében is. Nem véletlen, hogy ismét a mennyiség került előtérbe, és nem a kalória, Fritz Péter ugyanis hangsúlyozta, a megfelelő sporttáplálkozás sokkal több a kalóriák számolgatásánál – abban az esetben is, ha fogyni szeretnénk.

– Ha mozgás előtt nem viszünk be tápanyagot a szervezetbe, veszítünk az izomból, közben pedig a testünk zsír formájában akar tartalékolni.

Ezért hangsúlyos a térfogat. Mindenkinek magának kell megtapasztalnia, milyen mennyiségű reggeli elfogyasztásával képes kényelmesen futni: müzli, müzliszelet vagy csak gyümölcs. Futás előtt egy órával kifejezetten hasznos lehet a banán vagy a pisztácia.

