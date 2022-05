Így marad lapos a has a klimax után is

A változókor idején nem könnyű a kívánatos testsúlyt megtartani. Sőt! Hamarabb kerül fel a hasra az úszógumi. Van, aki beletörődik, de nem kötelező együtt élni a hasi zsírral. Nem törvényszerű a hízás a kor előrehaladtával, ezért is érdemes odafigyelni rá. Egészségügyi kockázattal is jár a túlsúly, nem csak esztétikailag nem szép. Mégis hogyan maradjon szexi, nőies és csinos 50 év felett is? Mit tehet a hasi hízás ellen? A menopauza teljesen megváltoztatja a testet, az anyagcserét. Érdemes ebben a korban vérvizsgálatot is készíttetni. Ha egészséges, akkor is érdemes életmódot váltani a klimax beköszöntével – olvasható a Diétaésfitnesz.hu cikkében.

MIÉRT ALAKUL KI A HASI ZSÍR?

Változókorban azt tapasztalhatja, hogy nem a csípőre és a combra rakódnak a plusz kilók, hanem a hasra. Ennek oka, az alacsonyabb ösztrogénszint. Ez harmincféle hormont takar. Ezek irányítják a női test működését az alak, a külső és a ciklus tekintetében. Ezért nevezik az ösztrogént a nőiesség és a szépség hormonjának. Ez hatással van az energiaszintre, a hangulatra, a koncentrációs készségre, az ízületekre, a libidóra, a bőrre, az agy működésére is, fokozza a magnéziumfelvételt, védi a szívet. Az ösztrogénszint változó ebben az életszakaszban. Az egyik típusú ösztrogén, az ösztradiol szabályozza az anyagcserét és a testtömeget. Ha az ösztrogénszint csökken, az anyagcsere lelassul. Évről évre kevesebb kalóriabevitelre lesz szükség. Ily módon kerül zsír a hasra. Mit tegyen?

1. FIGYELJEN AZ ÉTKEZÉSRE!

Számolja a napi bevitt kalóriákat, és 400-500 kalóriával egyen kevesebbet, mint eddig. Ez nagyjából 1500 kalória naponta, ha mozog is mellette.

2. A KOPLALÁS ELLENSÉG

Ne koplaljon! Naponta legalább 5-ször étkezzen! Az étkezések kihagyása rontja az emésztést. Szokjon hozzá, hogy életmódot váltson, ne egy hónap alatt akarjon nagy változást elérni. A cukorháztartás is felborulhat.

3. FONTOS, HOGY MIT ESZIK ÉS MIKOR

A legjobb, ha elmegy egy dietetikushoz, aki ellátja személyre szóló tanácsokkal. De fontos a rendszeres étkezés, az ételek minősége, hagyja el a cukrot és a lisztet, de legalábbis csökkentse a mennyiségüket. Egyen sok zöldséget, gyümölcsöt is, de ha lehet, délelőtt! Sovány húst is egyen, halat, tojást, joghurtot, ha pedig vegetáriánus, szintén figyeljen oda a fehérjebevitelre. Fontos figyelni a folyadékbevitelre is! Igyon meg napi 3 liter vizet!

4. NE HAGYJA KI A TERMÉSZETES ZSIRADÉKOT!

Egyen magvakat, diót, vagy tökmagot, szotyit, de ne hagyja ki a napi étkezésből az avokádót vagy az olívaolajat sem. Ezekre is szüksége van a szervezetnek, ha le akar adni a hasi hájból. Persze ezeknek a mennyisége is fontos, ne essen túlzásba sem! 2 evőkanál dió, 1/2 avokádó, 1 evőkanál olívaolaj bőven elegendő.

5. RENDSZERES MOZGÁS

Elengedhetetlen része az egészséges életmódnak a mozgás. Lassan vezesse be az életébe, ha eddig nem tette. A kezdeti 15-30 perc is eredményt hoz, ha minden nap csinálja. Napi 10 000 lépés is alapja lehet a mozgásnak. Heti 3×1 óra aktív mozgás már nagyon sokat segít. Ez lehet úszás, jóga, torna, vagy futás. Természetesen jó, ha kombinálja őket, és mindenképp olyan mozgást válasszon, ami örömöt okoz.

6. TAPASZTALJA MEG A SAJÁT MŰKÖDÉSÉT!

A fentiek betartásával egészen biztos, hogy karcsú marad vagy pedig sikerül leadni a felesleges kilókat. Nagyon fontos, hogy figyelje meg önmagát, a teste működését, és ne kínozza magát. Legyen öröm az egész folyamat. Tapasztalatairól vezethet naplót, és figyelje meg a hangulatait is. A jóga ebben a korban fantasztikusan jó. Lélekben is egyensúlyba hoz. A meditációt is megtanulhatja, vagy légzéstechnikákat is gyakorolhat. Annyira egyedi a változás minden embernél, hogy keresse meg a saját változása ütemét!

A teljes cikk IDE KATTINTVA érhető el.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay)