Nem minden bőrtípus alkalmas a tetoválásra

Ha úgy látja, hogy a vendég bőrének hidratáltsága nem megfelelő, a következőket ajánlja.

„Természetesen akkor is van lehetőség tetováltatni, ha valakinek túl száraz a bőre. Rögtön látom, ha valaki nem fogyaszt elég folyadékot, emellett azt is, ha nem keni a bőrét semmilyen hidratálóval.”

Az egészséges vízfogyasztás minimuma napi 2-3 liter, ezt a tetoválás előtti hetekben feljebb kell vinni, ezzel is segítve a művész munkáját.

„Csökkentsük a kávéfogyasztást, a szoláriumozás pedig szintén gyengíti a bőrünk hidratáltságát, így ha tehetjük, egy időre szüneteltessük.”

Mivel sokan nem tartják be ezeket a tippeket, Pesti Tamás két évvel ezelőtt eldöntötte, hogy megpróbál egy másik megoldást is találni a problémára. Belevágott egy különleges termékcsalád kifejlesztésébe, amely ma már több olyan kozmetikumot is tartalmaz, amik megkönnyítik a tetoválóművészek munkáját.