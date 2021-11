Adócsökkentések soráról szóló törvényjavaslat került a parlament elé

4.

A javaslat szerint a kisvállalati adó kulcsa – további egy százalékponttal – tíz százalékra csökken.

A már kivázó vállalkozásoknak tízmilliárd forintot jelent az adómérséklés, és a Pénzügyminisztérium becslése szerint a kedvező szabályok miatt jövőre még több vállalkozás választja a kisvállalati adót.

5.

A babakötvény után járó állami támogatás összege a duplájára nő, hatezer forintról 12 ezer forintra.

A babakötvény továbbra is az egyik legjobb befektetés, és nemcsak azért, mert a befizetett összeg tíz százalékával (2022-től maximum 12 ezer forinttal) támogatja az állam, hanem azért is, mert a kamata az előző évi infláció plusz három százalék.

6.

A törvényjavaslat tehát tartalmazza a minimálbér és szakmunkás minimálbér emelését megalapozó vállalkozói adócsökkentéseket. A kormány továbbra is kiáll az adócsökkentések politikája mellett, mert amióta csökkennek az adók, nő a gazdaság, nő a foglalkoztatás és nőnek a bérek is. Ezzel szemben – emlékeztetett a tárca – a baloldal adóemelésekre épülő gazdaságpolitikája megfojtotta a gazdaságot, tönkretette a vállalkozásokat, és alacsonyan tartotta a béreket is.