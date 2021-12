Jól sikerült a harmadik hullám után az újranyitás

A negyedik járványhullám ellenére sokkal kedvezőbben látják a következő időszakot a magyarok, mint a nyári újranyitás előtt. Az emberek félelmeit rendszeresen kutató, a baloldalhoz köthető, nemzetközi Policy Solutions legfrissebb, őszi lakossági felmérésének az eredményei azt mutatják,

a korábban vártnál rosszabb járványadatok ellenére az emberek most sokkal kevésbé érzik veszélyben anyagi biztonságukat, mint tavasszal.

A korlátozások feloldása és a védőoltások egyre szélesebb körű hozzáférhetősége kedvezően befolyásolta a kilátásokat:

Összességében a lakosság közel nyolcvan százaléka sem az elmúlt fél évben, sem a járvány 2020. márciusi megjelenése óta nem érzékelt érdemi változást. Kedvező, hogy a válaszadók 91 százaléka meg tudta tartani az állását. Azok közül, akik elveszítették a munkájukat, mostanra közel kilencven százalék ismét munkába tudott állni.

A járvány jelentette kihívások eltérő mértékben érintették a lakosságot: a gyermeket nevelők, a ­fővárosiak és a megyeszékhelyeken élők több nehézségről számoltak be, a legkevesebb hátrány pedig a kisebb városokban, majd a falvakban és községekben élőket érte.

Csökkent azoknak az aránya, akik hosszabb távon is megtartanák a maszkhasználatot és a kötelező távolságtartást. Alacsonyabb az emberek veszélyérzete is, valamelyest többen vannak, akik elutasítják az oltás felvételét, beleértve a harmadik adag vakcinát.

A túlnyomó többség továbbra is az oltást tartja a leghatékonyabb eszköznek. Mégis, jelentős az elutasítottsága az általános oltási kötelezettségnek: a lakosság 61 százaléka ellenzi esetleges elrendelését, míg 58 százalék a munkahelyi oltási kötelezettséget sem tartja elfogadhatónak.

Kevesebben vannak viszont, akik valamilyen összeesküvés-elmélet miatt nem oltatnak.

Az elmúlt hónapokhoz és a járvány előtti időszakhoz hasonlóan továbbra is az anyagi helyzetüket féltik a legjobban a magyarok: bevételeik visszaesésétől, illetve a magas áraktól tartanak a legtöbben. A harmadik helyen az egészségügy helyzetének romlásától való félelmet említették.

Többen dolgoztak októberben, mint a pandémia előtt

A foglalkoztatás szintje továbbra is kedvezően alakul a magyar gazdaságban, többen dolgoznak, mint a vírus megjelenése előtti időszakban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gazdaságban ismét jelen van a munkaerőhiány, ami újra elősegítheti a bérek emelkedését – kommentálta Regős Gábor a tegnap megjelent foglalkoztatási adatokat. A Központi Statisztikai Hivatal közölte: októberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4,688 millió volt, 86 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A fő mutatóként használt háromhavi mozgóátlag szerint augusztus–októberben a foglalkoztatottak száma 4,677 millió volt, 53 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágának vezetője szerint mindebben szerepe lehet a szabad munkahelyek válság előtti nagy számának, a magas beruházási rátának, illetve annak, hogy a lezárások idején viszonylag kevés munkahely szűnt meg részben a kormányzati támogatások miatt is. A következő időszakban a munkaerőhiány és az alacsony tartalékok miatt a foglalkoztatás stagnálása lesz jellemző Regős Gábor szerint.